酒醉妹搭小黃睡死…司機「後座關門跪10分鐘」　她嚇醒罵：偷親我要報警！

▲計程車司機載到酒醉乘客往往頭痛；乘客也會擔心睡倒期間遭遇不測。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北市王姓計程車司機一天載到酒醉女子珍珠（化名），到達目的地後卻發現對方醉到叫不醒，於是開車門進到後座想叫醒她，過程將近10分鐘。結果原本醉倒的珍珠突然驚醒，指控司機強吻揉胸，執意向法院提告乘機猥褻，最後被士林地院法官以證據不足，判處王男無罪。全案可上訴。

判決書指出，王姓司機向警方供稱，他2018年1月間到酒店載客，讓珍珠上車指定地址後，便驅車前往目的地。到達地點後，王男見睡了一路的珍珠仍叫不醒，把車停在路邊，進到後座跪在椅子上想叫醒對方，10分鐘後卻被突然驚醒的珍珠指控動手動腳。

珍珠當時打電話給友人求救，宣稱王男襲胸強吻，「你他X親我，我要報警！」友人則回以「司機幹嘛親妳」、「妳不要喝醉就這樣好不好」等言語。不過珍珠堅持提告。

王男否認猥褻，跪在椅子上是要拉珍珠的衣角將她叫醒，會關上車門是因為擔心機車撞上；至於沒有照公司規定將乘客送往警局，王男則表示，考量這個時間搭車的乘客都有私事，有些人會不願意曝光。

士林地院法官調閱證物，檢警未在珍珠的臉上採集到王男DNA，而且珍珠一開始只和朋友說對方摸她的手，到後來才變成有襲胸或親吻，全案僅為珍珠一人的證述，並無其他證據證明王男乘機猥褻，因此判處王男無罪。

►腦公！你不可以賴帳喔