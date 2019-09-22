iPhone11超療癒開箱！　網讚14支手機「排排拆」：2019最佳影片

▲iPhone11系列產品開箱。（圖／翻攝自YouTube「Unbox Therapy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 11系列剛推出後不久，就因為多個相機鏡頭的外觀被大家紛紛拿來笑話，再次為蘋果新機開創話題。雖然不少人嘴裡說著「好醜」，但一支iPhone 11系列的開箱影片在不到24小時的時間裡，仍吸引了將近150萬人次的觀看。

該影片由知名的《開箱療癒》（Unbox Therapy）頻道上傳，延續該頻道「在這裡，產品赤裸無遺」的精神，於周六（21日）在YouTube上推出，畫面相當簡潔。影片中沉默的男人連續開箱了14支iPhone，從紫色的iPhone11開始，拆掉塑膠外包裝，將設計精準密合的盒子打開，取出iPhone，私下膠膜，一路開箱到iPhone11 Pro Max午夜綠，以及iPhone11 Pro午夜綠，一口氣呈現了系列產品的各自模樣。

iPhone11系列的開箱出奇療癒，24小時內吸引了148萬名網友觀看，其中2萬名網友紛紛留言，「2019最佳影片」、「莫名其妙欸，看完就想換iPhone11了」、「『我弟弟走進來，他問我在看什麼』，我說『很複雜』」、「雖然（影片中男人）沒說一句話，但感覺說了很非常多」、「我很驕傲地說，我看完了整支影片，而且完全不後悔」、「這是那種「ASMR」（自發性知覺高潮反應）類型的影片，塑膠包裝被拆的聲音好療癒。」

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