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嗆連千毅「再開直播就開槍」　板橋網友到案：被盜照姓名！他給我5天寬限期

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嗆連千毅「你再開直播我就開槍」　板橋網友到案了：我被盜大頭貼姓名。（圖／東森新聞）

▲萬姓男子喊冤說，「我有跟連千毅聯絡過，我跟他說那個是假帳號。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友嗆連千毅「再開直播就到你公司開槍」，被連公開在直播中點名回嗆「你以為我們都吃素嗎？」如今這名網友到案了，他是住在新北市板橋的萬姓男子，強調自己被盜帳號，「我有跟連千毅聯絡過，我跟他說那個是假帳號」，訊後被依恐嚇罪嫌偵辦。

整起案件事發於今年7月17日，萬男以臉書名稱「陳家豪」到連千毅的臉書留言，「連千毅勸你別再開直播，不然我就到你公司開槍，我說到一定做到。」

這也讓連千毅立刻直播中反擊，公布萬姓男子的名字和機車車號，並唸出萬的臉書留言，「勸你別再開直播，不然我就到你公司開槍。我說到做到，我現在開直播了，來你馬上去，男子漢敢做敢當…你當台灣沒政府喔？再來有兩點，你當作我這邊換帖的、全省的、鬥陣的、結拜的，我們都吃素的喔？你可以想要怎麼樣就怎麼樣嗎？」

▲連千毅被帶回高雄刑大 。（圖／地方中心攝）

▲▼連千毅在中和被逮上銬帶回高雄。（圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 。（圖／地方中心攝）

而連千毅事後向鼓山警分局鼓山派出所報案，警方查出萬男戶籍在新北市板橋，今年8月29日以單一窗口轉由海山分局偵辦。警方追查IP位置鎖定萬男，21日傳喚到案說明。而萬則喊冤表示，「我已經說不是我了，連千毅他不知道這個事情，別人開假的帳號去罵他，用我的頭貼、用我的名字去罵他，那他一定會以為那是我嘛。」

萬男說，「我有跟連千毅聯絡過，我跟他說那個是假帳號，那他也知道。他說給我5天寬限期，叫我去高雄找他要不要？我說高雄真的太遠了。那我說那你上台北市，我來台北市找你，跟你講個清楚，他說他不會上來。」他訊後被依恐嚇罪嫌函送法辦。

高雄市「直播主之亂」引爆街頭開槍砸店，一連三天地方治安亮起紅燈，演變成中央、地方政治角力。市長韓國瑜壓力大，點名分局長「再發生就撤換」，最終警方大動員，21日先後將連千毅、「大仁哥」鄭又仁兩名鬧事直播主拘提到案。如今衝突原因曝光，傳是連嗆聲，加上與鄭的胞妹有消費糾紛，雙方因而開戰。

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▼「大仁哥」鄭又仁被逮。（圖／地方中心攝）

▲▼寵物店直播主也被逮。（圖／地方中心攝）

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