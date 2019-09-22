電子煙吸4口險致命！　澳洲男「肺停擺數小時」…煙油成分釀禍：什麼都能加

▲電子煙油成分是否致命至今仍存爭議，無可否認的是案例越來越多。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲布里斯班（Brisbane）一名年輕男子日前和朋友到夜店暢玩，之後在店外接過陌生人給他的電子煙，吸了4口後便倒地不起，至今仍在醫院；男子姊姊表示，他的生命「危在旦夕」。據了解，這起電子煙引發的極端案例，主因為煙油裡頭摻有潛在致命危險的迷幻藥。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子哈維爾（Xavier Fraser）13日晚上和好友相約，在毅力谷區（Fortitude Valley）的夜店聚會。當天晚上他被和一名陌生人聊天，聽到對方說電子煙裡是純正的大麻煙油，於是他接過陌生人的電子煙，吸了4口卻突然倒地。

▲哈維爾因一時尋歡不慎吸入致命迷幻藥。（圖／翻攝自臉書「Freya Fraser」）

哈維爾的姐姐芙瑞雅（Freya Fraser）隔天在臉書po出照片表示，哈維爾在夜店倒地後，還好他的朋友反應夠快，在短時間內將哈維爾送上救護車並通知她。她說，哈維爾倒下的時候仍有意識，但身體已經不聽使喚了，「他的肺運作停擺了好幾個小時」，若當天沒有及時被送到醫院，他可能會被人留在現場，倒臥在自己的嘔吐物之中死去。

芙瑞雅表示，弟弟昏迷住院的原因正是出於亂吸電子煙（煙油摻有致命的迷幻藥和毒品K他命），「我想對每一個想要享受時光但不想喪命的人說，電子煙並不是『絕對有害』，但事實是，人們可以隨意在裡頭加進任何物質。」

►腦公！你不可以賴帳喔