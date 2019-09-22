連千毅和鄭大仁同房過夜！「為妹爭口氣」被嗆：讓你黏在牆上…掀直播主之亂

記者張靖榕／綜合報導

高雄市「直播主之亂」主角連千毅及鄭大仁，周六（21日）先後被拘提到案，在「街頭」互相叫囂的兩人這下落得必須在拘留室同房過夜；警方為防止2人當面起衝突，派員緊盯整晚。如今衝突原因曝光，傳是連千毅嗆聲，加上與鄭的胞妹有消費糾紛，雙方因而開戰。

高雄鼓山、前鎮17日到19日一連三天，先後發生連千毅辦公室、倉庫遭砸，直播主「鄭大仁」（本名鄭又仁）的寵物店也被人開槍，一共4場亂鬥。起初連千毅開直播喊冤，稱不認識上門挑事的人，也對全程一無所知，推測是雙方粉絲隔空叫囂、互嗆，釀成衝突。

▲連千毅被捕前才在臉書發文「大家下午好，財源廣進。」（圖／翻攝連千毅臉書）

不過警方循線追查到寵物店開槍的8人，其中一名落網小弟坦承是受連千毅教唆，加上24歲張姓槍手20日主動向鼓山分局投案，案情逐漸浮出檯面。高雄警方見事證完備，隨即聲請拘票，在21日全副武裝北上逮人。

拘捕過程根據《自由時報》報導，警方專案人員21日埋伏在中和區一棟大樓，下午1點20分等到連千毅和2名男子準備到停車場開車，便衣員警衝上前將連壓制在地。儘管連說「他們（聚眾滋事者）不是我叫的」，警方仍有不少相關證據、情資，包括當天車上搜出西瓜刀、涉嫌組織犯罪等；3小時後，連和同樣被捕的鄭又仁在拘留室相見，一起過夜。

▼連千毅在新北中和遭逮，後被帶回高雄。（圖／地方中心攝）

▲寵物店直播主「鄭大仁」也被逮，晚上和死對頭連千毅拘留室同房過夜。（圖／地方中心攝）

外傳，連千毅作風高調，以外地人之姿插旗高雄，早就惹得地方勢力看不順眼。不料上月21日疑因賣6000元福箱，另一直播主「鄭大仁」的胞妹退貨無果，雙方發生買賣糾紛。

當時鄭又仁不滿連千毅口氣和態度，與其他在地直播主頻頻放話「不要太囂張」，不料連千毅竟直接到鄭的臉書直播回嗆「你再囂張就讓你黏在牆上」，讓鄭難堪，演變成街頭惡鬥。

警方21日偵辦後，認定連千毅涉嫌教唆寵物店開槍一案，晚間將人押回高雄市刑大隊；另直播主「鄭大仁」17日率眾前往連千毅鼓山的倉庫叫囂一案，已涉涉嫌恐嚇，當晚8點多也被警方拘提到案。

不過，目前2人都拒絕夜間偵訊，得等到早上才能進一步釐清案情，全案朝組織犯罪擴大偵辦。