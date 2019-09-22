2縣市大雨特報！今晨「寶山16.8度」全台最冷　淡水創入秋新低溫

▲今晨各地低溫約20到24度，很有秋天的感覺。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

兩縣市大雨特報！中央氣象局今天（22日）清晨對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，氣象局預報員李孟軒說，未來一周東北風影響，降雨集中在北部、東半部，午後中南部山區有短暫陣雨。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今北部、東北部以多雲為主，花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，午後中南部山區有短暫陣雨。

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▼今晨0時至6時降雨集中在東半部。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒指出，溫度方面，今晨各地低溫約20到24度，今晨平地最低溫出現在新竹寶山的16.7度，如果以局屬氣象站來說是淡水的19.5度，也創該站今年入秋新低溫。氣象局觀測，如果以局屬氣象站，新屋19.9度、台北20.3度、板橋20.7度分列今全台低溫第2到第4名。至於高溫部分，他表示，北部今回升比較多約28度，中南部約32、33度。

李孟軒說，未來一周東北風影響，周一（23日）起降雨集中在北部、東半部，午後中南部山區有短暫陣雨。他提到，近期沒有熱帶擾動發展跡象，目前菲律賓東方海面有個低壓，預測也不會發展。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）