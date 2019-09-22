快訊／1樓機車無名起火延燒2民宅　2死5人輕重傷

▲▼宜蘭冬山鄉日新路2巷兩民宅陷火海，2死5人輕重傷。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

22日宜蘭暗夜大火，造成2死5人輕重傷！宜蘭冬山鄉日新路2巷10號及12號的民宅，因1樓機車無名起火遭延燒，火勢猛烈，有5人遭燒傷、嗆傷送醫，另2人不幸無呼吸心跳，送醫不治。警方調查起火原因中。

宜蘭消防局於22日2時許獲報說，宜蘭冬山鄉日新路2巷10號及12號的民宅，因1樓機車無名起火遭到延燒，出動羅東、冬山、廣興、馬賽、五結分隊車組前往搶救。

警消在2時39分至46分之間，先搶救出3名男性，分別是：1、約65歲，吸入性嗆傷意識清楚，送博愛醫院；2、約55歲，肢體燒燙傷意識清楚，送聖母醫院；3、約27歲，吸入性嗆傷意識清楚，送博愛醫院。

警消並於3時28分許，搶救出1對母女（吸入性嗆傷，意識皆清楚）送博愛醫院。

警消另於3時28分，分別在冬山鄉日新路2巷10號2樓內發現有2人無呼吸心跳，分別送羅東聖母及博愛醫院搶救，因傷重宣告不治。

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