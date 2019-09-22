吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

▲吳敦義批評蔡英文「以獨引統」，根本是中共代理人。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜21日上午到台中清水紫雲巖參拜，但前腳剛走不久，黨主席吳敦義也隨即到場上香。吳敦義受訪時表示，蔡英文任內經濟最差、斷交最多，也是天字第一號中共代理人，因為她主張獨立，可能招致武統結局，根本是「以獨引統」。

吳敦義21日中午參加台中清水紫雲巖主辦「台灣寺廟金蘭會」會員大會，會後針對日前質疑蔡政府執政治安不佳，遭行政院長蘇貞昌反擊一事作出回應。他指出，過去台北市華山發生兇殺分屍案，離總統府那麼近，難道不值得蔡政府好好檢討嗎？

他說，蔡英文一直吹牛，說自己20年來做最好，但明明任內經濟表現是20年來最差，國際關係也斷交最多，反觀前總統馬英九8年任內只有甘比亞斷交，蔡英文多少個斷交就不必細數了，到底有什麼好可以吹牛皮的？

吳敦義表示，他民國98年接任行政院長，第二年經濟成長就達到10.63%，之後也有3.8%、4.02%，但現在蔡英文只有1%或2%，就算超過2%，也不能說吹牛說是20年來最好，明明都是最壞！哪裡能算好？

▲吳敦義、馬英九及韓國瑜15日一同出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

他質疑，現在兩岸是和平穩定發展？還是在僵持對立？陳水扁民國89年接任總統時，台灣免簽證國家僅54個，8年後交給馬英九還是54個，不增不減，但馬英九就任後不到4年，就增加到164國免簽證，足足增加了110國，難道這不應讓蔡英文檢討嗎？

吳敦義說，瑞士洛桑國際管理學院對國家競爭力評比，國民黨執政時，從過去的全球第23名，進步到第8名，之後更進步到第6名，如今蔡總統執政時排名第16、17名「就高興得不得了」。

吳敦義強調，希望蔡英文多用智慧，不要用嘴巴亂講，無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。他重申，國民黨主張九二共識一中各表，是兩岸和平穩定發展的重要基礎，過去國民黨執政時，兩岸簽署了經濟合作架構協議（ECFA），對國家經濟深具貢獻，當時來台觀光人數更曾一年超過千萬，現在則大幅下降。

▲總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

他認為，蔡政府近年來用心在鬥爭、清算國民黨，若對國民黨黨產有質疑，大可交給法院處理，怎可用所謂的違法的黨產會來處理？完全背離法治國家的作法，希望蔡英文好好檢討。

至於民進黨要推動「中共代理人法案」，他回應，「坦白講，蔡英文女士才是天字第一號中共代理人」，因為無論主張明獨還是暗獨，都等於是「以獨領統」，可能招致對岸武統。

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