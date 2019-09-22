　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳敦義出席國民黨醫療委員會成立大會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲吳敦義批評蔡英文「以獨引統」，根本是中共代理人。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜21日上午到台中清水紫雲巖參拜，但前腳剛走不久，黨主席吳敦義也隨即到場上香。吳敦義受訪時表示，蔡英文任內經濟最差、斷交最多，也是天字第一號中共代理人，因為她主張獨立，可能招致武統結局，根本是「以獨引統」。

吳敦義21日中午參加台中清水紫雲巖主辦「台灣寺廟金蘭會」會員大會，會後針對日前質疑蔡政府執政治安不佳，遭行政院長蘇貞昌反擊一事作出回應。他指出，過去台北市華山發生兇殺分屍案，離總統府那麼近，難道不值得蔡政府好好檢討嗎？

他說，蔡英文一直吹牛，說自己20年來做最好，但明明任內經濟表現是20年來最差，國際關係也斷交最多，反觀前總統馬英九8年任內只有甘比亞斷交，蔡英文多少個斷交就不必細數了，到底有什麼好可以吹牛皮的？

吳敦義表示，他民國98年接任行政院長，第二年經濟成長就達到10.63%，之後也有3.8%、4.02%，但現在蔡英文只有1%或2%，就算超過2%，也不能說吹牛說是20年來最好，明明都是最壞！哪裡能算好？

▲▼韓國瑜,馬英九,吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義、馬英九及韓國瑜15日一同出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

他質疑，現在兩岸是和平穩定發展？還是在僵持對立？陳水扁民國89年接任總統時，台灣免簽證國家僅54個，8年後交給馬英九還是54個，不增不減，但馬英九就任後不到4年，就增加到164國免簽證，足足增加了110國，難道這不應讓蔡英文檢討嗎？

吳敦義說，瑞士洛桑國際管理學院對國家競爭力評比，國民黨執政時，從過去的全球第23名，進步到第8名，之後更進步到第6名，如今蔡總統執政時排名第16、17名「就高興得不得了」。

吳敦義強調，希望蔡英文多用智慧，不要用嘴巴亂講，無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。他重申，國民黨主張九二共識一中各表，是兩岸和平穩定發展的重要基礎，過去國民黨執政時，兩岸簽署了經濟合作架構協議（ECFA），對國家經濟深具貢獻，當時來台觀光人數更曾一年超過千萬，現在則大幅下降。

▲▼總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

▲總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）

他認為，蔡政府近年來用心在鬥爭、清算國民黨，若對國民黨黨產有質疑，大可交給法院處理，怎可用所謂的違法的黨產會來處理？完全背離法治國家的作法，希望蔡英文好好檢討。

至於民進黨要推動「中共代理人法案」，他回應，「坦白講，蔡英文女士才是天字第一號中共代理人」，因為無論主張明獨還是暗獨，都等於是「以獨領統」，可能招致對岸武統。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
連千毅剛被帶回高雄…寵物店老闆「大仁哥」前金區被上銬
拿到iPhone 11「轉圈卡4hrs」！最美空姐重開機傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

商業周刊／兩強對決！比起「愛意」　這場仗「恨意」才是決戰點

圖／說好的踏實外交呢？　一張圖看外交機密預算暴增

921地震20周年　蔡英文赴重災區南投中寮：挑戰讓我們更堅強

柯文哲赴馬祖狂掃4座天后宮　見「爭取最後勝利」陷苦思

郭台銘捐馬英九基金會6800萬？　郭辦：媒體報導不符事實

蘇嘉全回憶921下令救災　第一站埔里...貨櫃已成牛耳藝術收藏

姚文智趕見最後一面…輕喊「台灣獨立萬歲」　史明彌留突眨眼

韓國瑜揮兵前進綠營票倉屏東　痛批中央：總統過關立委過半！

頒發百位青年諮詢委員證書　盧秀燕：青年是城市主力

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

對戰男生沒在怕！俄羅斯女子隊來了　Vaevictis eSports襲台中電競嘉年華

吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

商業周刊／兩強對決！比起「愛意」　這場仗「恨意」才是決戰點

圖／說好的踏實外交呢？　一張圖看外交機密預算暴增

921地震20周年　蔡英文赴重災區南投中寮：挑戰讓我們更堅強

柯文哲赴馬祖狂掃4座天后宮　見「爭取最後勝利」陷苦思

郭台銘捐馬英九基金會6800萬？　郭辦：媒體報導不符事實

蘇嘉全回憶921下令救災　第一站埔里...貨櫃已成牛耳藝術收藏

姚文智趕見最後一面…輕喊「台灣獨立萬歲」　史明彌留突眨眼

韓國瑜揮兵前進綠營票倉屏東　痛批中央：總統過關立委過半！

頒發百位青年諮詢委員證書　盧秀燕：青年是城市主力

砸3億簽馬查多戰績依舊爛　教士13年無緣季後賽開除教頭

狂暴系鸚鵡咬爛鍋墊…主人準備發怒　定睛一看竟浮現超神圖案

中研院：墾丁核三廠出水口「維氏腦紋珊瑚」已發展出耐熱力

30轟生涯新高　奧圖維：很多人認為我打不了大聯盟

廢棄漁網緊勾東吉嶼珊瑚礁　潛水達人急拍照上網求助

下體灌入凡士林尺寸會變大？　男皮膚爛成壞死性筋膜炎

快訊／1樓機車無名起火延燒2民宅　2死5人輕重傷

吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

快訊／宜蘭深夜大火沖天！機車惡火「延燒2民宅」2人受困　居民被嚇醒

主子窺視奴才「上廁所」　超狂「二頭肌」震驚網友：貓界館長

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

政治熱門新聞

圖／一張圖看外交機密預算暴增

郭台銘捐馬英九基金會6800萬..

史明出身士林望族　「刺殺蔣介石..

姚文智喊「台灣獨立萬歲」　史明..

柯文哲馬祖掃4座宮　見「爭取最..

韓國瑜聯訪聽到關鍵字　秒回頭：..

兩強對決！　「恨意」才是決戰點

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5..

吳怡農「最大尺度肌肉照」首曝光

101歲台獨大老史明「披上彩虹..

921地震20周年　蔡英文：挑..

韓國瑜訪萬金教堂　肅靜告示牌變..

3年斷7國！蔡英文破歷任總統紀..

吳敦義批蔡英文以獨引統：第一號..

更多熱門

相關新聞

圖／一張圖看外交機密預算暴增

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。國家政策研究基金會上午召開記者會，針對民進黨所說斷交後預算減少一事，外交及國防組召集人林郁方搬出數據打臉，要蔡政府負起最基本的政治責任，不要再欺騙民眾。

921地震20周年　蔡英文：挑戰讓我們更堅強

吳敦義評蔡英文執政3年表現差勁

韓國瑜批蔡「踏死外交」　呂秀蓮：用語粗鄙

張善政：蔡英文讓我國外交與北韓一樣艱困

關鍵字：

吳敦義蔡英文2020總統大選以獨領統中共代理人

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

即／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主被逮

柴油車加95無鉛　24萬飛了

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面