首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

▲「J-HARD玻璃奈米鋼膜」主打為首款塗抹式液態保護貼 。（圖／日硬科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

隨著科技大廠紛紛推出新機，不少人換機的第一件事就是貼上螢幕保護貼，就為了避免在螢幕上留下刮痕，現在日本J-HARD以最新獨特技術，研發出首款液態保護貼「J-HARD玻璃奈米鋼膜」，只需藥反覆塗抹擦拭便可替手機鍍上保護層。

有別於一般的傳統保護貼，「J-HARD玻璃奈米鋼膜」液態塗料厚度僅有約800nm，使用後表面平滑就好像裸機一樣，堅固程度媲美鑽石的9H硬度，不論使用鑰匙、刀片等銳利物品刮磨表面也不易受損，並兼具防水、防污的特性，不易沾附指紋髒污。

▲首款塗抹式液態保護貼主打堅固程度媲美鑽石的9H硬度。（圖／日硬科技提供）

「J-HARD玻璃奈米鋼膜」的特性除了堅固防污，更可抗藍光，紓解長時間使用手機的疲勞，還能隔絕從手機發出高達85%的電磁波，減緩電磁波對人體造成的影響，而且液態的質地可以讓保護貼不必受限手機型號，除了手機之外，眼鏡、平板、手錶、筆電等都能使用，最長可維持約5年效期。

「J-HARD玻璃奈米鋼膜」操作方式十分簡單，不需要其他特殊工具，只要大約10分鐘便能完成包膜步驟，而且在未開封狀態可於常溫保存約1年，開封後若密封完善則可常溫保存約1個月，只要塗抹在手機表面之後，玻璃奈米鋼膜就會從液態水晶化為堅硬的固態，讓表面獲得堅固防護。