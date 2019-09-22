　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市。（圖／日硬科技提供）

▲「J-HARD玻璃奈米鋼膜」主打為首款塗抹式液態保護貼　。（圖／日硬科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

隨著科技大廠紛紛推出新機，不少人換機的第一件事就是貼上螢幕保護貼，就為了避免在螢幕上留下刮痕，現在日本J-HARD以最新獨特技術，研發出首款液態保護貼「J-HARD玻璃奈米鋼膜」，只需藥反覆塗抹擦拭便可替手機鍍上保護層。

有別於一般的傳統保護貼，「J-HARD玻璃奈米鋼膜」液態塗料厚度僅有約800nm，使用後表面平滑就好像裸機一樣，堅固程度媲美鑽石的9H硬度，不論使用鑰匙、刀片等銳利物品刮磨表面也不易受損，並兼具防水、防污的特性，不易沾附指紋髒污。

▲首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市。（圖／日硬科技提供）

▲首款塗抹式液態保護貼主打堅固程度媲美鑽石的9H硬度。（圖／日硬科技提供）

「J-HARD玻璃奈米鋼膜」的特性除了堅固防污，更可抗藍光，紓解長時間使用手機的疲勞，還能隔絕從手機發出高達85%的電磁波，減緩電磁波對人體造成的影響，而且液態的質地可以讓保護貼不必受限手機型號，除了手機之外，眼鏡、平板、手錶、筆電等都能使用，最長可維持約5年效期。

「J-HARD玻璃奈米鋼膜」操作方式十分簡單，不需要其他特殊工具，只要大約10分鐘便能完成包膜步驟，而且在未開封狀態可於常溫保存約1年，開封後若密封完善則可常溫保存約1個月，只要塗抹在手機表面之後，玻璃奈米鋼膜就會從液態水晶化為堅硬的固態，讓表面獲得堅固防護。

ET快訊
酒醉妹搭小黃睡死…司機「後座關門跪10分鐘」　她嚇醒罵：偷親
iPhone 11超療癒開箱！　網讚14支手機「排排拆」：2
每月收租1000萬「女朋友一個一個換」　土豪哥問：人生onl
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

聲林「男蝙蝠」用生命唱《Yellow》　宇珊驚：他30秒只唱1句？

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

與柯文哲有接觸、和郭台銘有默契　王金平：一定參選到底

是你嗎？5、6月期千萬元中獎發票8張未領　20元停車中千萬、5元買麥當勞海苔粉中200萬

呼應嘉市府宗教帶動觀光　聖興宮媽祖文化祭熱鬧滾滾

以色列吞首敗與荷蘭同戰績　歐非資格賽排名即將揭曉

女性注意！內臟脂肪每多1公斤　罹糖尿病風險恐增7倍

嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

沙巴西亞待退生涯倒數　離別禮喬丹鞋「感動爆表」

中國公開賽／戴資穎奪回球后　今下午2點對決衛冕軍馬琳爭冠

3C家電熱門新聞

iPhone 11開賣跳水31..

2.49萬iPhone 11該..

iOS 13來了！iPhon..

首款塗抹式液態保護貼　「J-H..

蘋果iOS 13今登場！但四天..

iPhone 11 & iPh..

iPhone實測！破解3D T..

小米專賣店入駐精品百貨

iPhone 11 Pro系列..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

免費！LINE表情貼限時試用　..

iPhone各地價格曝光　日本..

iPhone 11開賣首日　遠..

更多熱門

關鍵字：

J-HARD液態保護貼玻璃奈米鋼膜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

高雄直播主之亂→同房過夜！連、鄭都被逮

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面