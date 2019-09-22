嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

▲嘉市府與法務部活化舊嘉監，打造觀光新亮點。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠與法務部綜合規劃司司長林麗瑩20日為嘉義市古蹟日活動揭開序幕，並共同宣誓「讓舊監自由」，未來中央與地方將共同攜手活化嘉義舊監獄及周邊宿舍群，並串聯林業廊道成為城市觀光新亮點，未來嘉義舊監獄及周邊宿舍群將成為嘉義市文化新絲路中最亮眼的鑽石。

▲市長黃敏惠聽取說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，感謝法務部重視嘉義舊監的活化，國定古蹟嘉義舊監獄對外開放8年多，部分房舍尚未完成修繕，僅開放四個時段且遊客必須團進團出，無法自由參觀，使得嘉義舊監無法發揮應有的文化資產能量。未來，嘉義舊監獄第二期修復工程將由法務部負責，宿舍區則由市府延續木都再造歷史現場計畫繼續辦理，將嘉義舊監打造為嘉義市文化新絲路中最亮眼的鑽石。

黃敏惠特別向大家介紹古蹟日系列活動，有造就豐盛林業資產的阿里山鐵道，代表木業文化的檜意森活村與林鐵，還有文青新去處的史蹟資料館昭和J十八，另外，嘉義舊酒廠也變身成為嘉義文化創意園區。現在，嘉義舊監即將邁開大步，從努力保持古蹟，提升到活化的階段，未來將被全台灣、全世界所看見。

文化局表示，今年古蹟日活動以「嘉鄉．遊於藝–樂活木都歷史場域」為主題，以娛樂、木都與藝術三大面向，串聯本市境內各文化景觀、古蹟、歷史建築等場域，結合木藝文化、體驗教育以及親子學習系列活動，營造古蹟日氛圍，帶動親子接近本市古蹟與歷史建築，增進對文化資產價值的認識。

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