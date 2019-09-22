「現主時烙賽了！」連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

▲連千毅21日被警方逮回高雄。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）



社會中心／綜合報導

知名直播主連千毅近日在高雄街頭引發許多風波，他本人21日在新北被警方逮回高雄。此外，有網友公布了連千毅疑似與「大哥級」的直播主通話的影片，連千毅在電話中語氣一改平時在直播上的火辣，轉變成溫馴又膽怯的口氣，讓眾多網友看傻回應「現主時烙賽了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中貼出了一段影片，內容是一名嘉義直播主與連千毅的對話。依據網友貼出的影片，連千毅在通話中溫柔地向對方解釋，做直播這個行業，得到的毀譽參半，希望對方能夠理解；這名嘉義「大哥級」直播主則火辣回嗆，「我PO了一篇文，你就要到下面來開嗆，不就當我們嘉義這邊都軟仔？」

▼連千毅在通話中一改平常的硬派。（圖／地方中心攝）



「大哥級」直播主對連千毅嗆聲，自己之所以能夠得到大哥的賞識、疼愛，是因為為人正派，「跟你不同啦」，「這樣你有懂我的意思嗎？」

連千毅在通話中提到，每個人都有人情壓力，希望對方能夠了解；這名「大哥級」直播主則回擊，「社會我大哥很會教啦，不需要你來教！社會你還沒摸透啦，你有聽懂我意思？」

連千毅聽到這句話，向對方說「我這樣跟你講」；對方則直接開噴，「我先跟你講啦！社會你還沒透啦！」

眾多網友看完後傻眼回應，「現主時烙賽」、「現主時銬起來」、「刷一整排手銬」、「當我們嘉義都吃素…好歹也有雞肉飯」、「現煮時被抓啦」、「刷一整排傻子，一直叫任哥」、「做壞事還錄影存證，現在全世界都看到了」、「現主時丟臉丟到家了」、「現主時，菜逼八了」。

►現主時一排美麗刷起來！

▼連千毅被4名員警壓制趴地。（圖／地方中心攝）

