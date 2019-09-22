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每月收租1000萬「女朋友一個一個換」　PTT土豪哥問：人生online算破關嗎？

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▲▼PTT土豪哥金庸曬出9疊鈔票磚，問自己的人生online算破關了嗎？（圖／gn01765288授權提供）

▲PTT土豪哥金庸曬出9疊鈔票磚，問自己的人生online算破關了嗎？（圖／gn01765288授權提供）

記者林彥臣／綜合報導

「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」，PTT名人、鄉民乾爹土豪哥（金庸）就在八卦板上曝光了自己的人生，建中畢業後上大學開車女友一個一個換、現在每個月收房租1000萬，花也花不完，自己的人生online是否破關了，文中還附上9疊1000元與2000元大鈔的「鈔票磚」，引來鄉民的一片羨慕。（本文獲當事人授權提供）

▲▼土豪哥曬8億帳戶　自曝收租「過普通生活」！司機周薪5萬又徵到了（圖／翻攝PTT、Pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲土豪哥表示，他在大學就有車開，女朋友一個一個換。（圖／Pixabay）

PTT土豪哥發文表示，小時候不覺得家裡富裕，國中想買個糖吃都是奢侈，會去基督教會不是虔誠而是因為假日都有吃的可拿，建中畢業上大學老爸讓他開車上課，大學有車女朋友一個一個換，這時才開始覺得家裡跟其他人好像不一樣？小時候覺得錢能買得到快樂，長大後才發覺「我他X是對的」，每月固定房租一千多萬怎麼花也花不完。

PTT土豪哥感嘆，曾幾何時 現在看到錢都沒有心動的感覺，覺得可有可無，每月固定捐款50萬變成了例行公事，總覺得人生還缺少了什麼樂趣，年紀30了，「我的人生online好像破關了，人生好難」。

網友在推文底下回應表示，「爸爸給我錢」、「人生online難度太簡單也是挺無聊的」、「X～好爽 嫉妒羨慕恨QQ」、「爸爸請幫助我破關」、「乾爹要資助一下石虎保育跟海洋保育嗎」、「乾爹，我要發財金，體驗有錢人生活看看」、「乾爹 我還負債好幾十萬 都快登出了」。

甚至有網友感嘆，「唉，真好不用為錢煩惱！現在為了小孩奶粉，錢和老婆要不要請育嬰假還在煩惱....每年最期待的就是老闆會不會加薪可惜事與願違」。

▲▼土豪哥曬8億帳戶　自曝收租「過普通生活」！司機周薪5萬又徵到了（圖／翻攝PTT、Pixabay）

▲土豪哥曬8億帳戶，自曝收租「過普通生活」！（圖／翻攝PTT）

PTT「金庸」被稱為土豪哥，曾因為有網友因生活困苦向他求助，便以5萬元請對方當司機，沒想到對方做了16天後就抱怨連連，讓金庸在無奈之下請他離開；此外，他也坦承自己名下有許多房產，租金多到收不完，還曬出戶頭有8億元存款。
 

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