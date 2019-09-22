連千毅一句話「讓你黏在牆上」掀高雄亂鬥！　傳大仁哥為妹妹開戰

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市「直播主之亂」引爆街頭開槍砸店，一連三天地方治安亮起紅燈，演變成中央、地方政治角力。市長韓國瑜壓力大，點名分局長「再發生就撤換」，最終警方大動員，21日先後將連千毅、鄭又仁2名鬧事直播主拘提到案。如今衝突原因曝光，傳是連千毅嗆聲，加上與鄭的胞妹有消費糾紛，雙方因而開戰。

高雄鼓山、前鎮17日到19日一連三天，先後發生連千毅辦公室、倉庫遭砸，直播主「鄭大仁」（本名鄭又仁）的寵物店也被人開槍，一共4場亂鬥。起初連千毅開直播喊冤，稱不認識上門挑事的人，也對全程一無所知，推測是雙方粉絲隔空叫囂、互嗆，釀成衝突。

▲連千毅過去有黑道背景，如今成為當紅直播主，卻又捲入寵物店槍擊案。（圖／翻攝自連千毅臉書）

不過，警方循線追查到寵物店開槍的8人，其中一名落網小弟坦承是受連千毅教唆，加上24歲張姓槍手20日主動向鼓山分局投案，案情逐漸浮出檯面。高雄警方見事證完備，隨即聲請拘票，在21日全副武裝北上逮人。

外傳，連千毅作風高調，以外地人之姿插旗高雄，早就惹得地方勢力看不順眼。不料上月21日疑因賣6000元福箱，另一直播主「鄭大仁」的胞妹退貨無果，雙方發生買賣糾紛。

▲高雄警方全副武裝，北上中和將連千毅帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時鄭又仁不滿連千毅口氣和態度，與其他在地直播主頻頻放話「不要太囂張」，不料連千毅竟直接到鄭的臉書直播回嗆「你再囂張就讓你黏在牆上」，讓鄭難堪，演變成街頭惡鬥。

警方21日偵辦後，認定連千毅涉嫌教唆寵物店開槍一案，晚間將人押回高雄市刑大隊；另直播主「鄭大仁」17日率眾前往連千毅鼓山的倉庫叫囂一案，已涉涉嫌恐嚇，當晚8點多也被警方拘提到案。

不過，目前2人都拒絕夜間偵訊，得等到早上才能進一步釐清案情，全案朝組織犯罪擴大偵辦。

▲寵物店直播主「鄭大仁」同一晚間也被逮補。（圖／地方中心攝）

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