宏碁家庭日7000人參與　陳俊聖勉勵「再繼續打拚」

▲宏碁董事長暨執行長陳俊聖。(圖/宏碁提供)



記者姚惠茹/台北報導

宏碁(2353)週末在六福村主題遊樂園盛大舉辦2019年家庭日,宏碁及其相關企業與子公司同仁和眷屬,總計約7000名共襄盛舉,以「打造你的專屬印記 Make Your Mark」為主題,鼓勵同仁盡情揮灑獨一無二的個人色彩,並發揮個人影響力,貢獻己力於社會。

宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖表示,宏碁在這充滿激情的一年持續突破環境現狀,不僅領先推出專為創作者打造的全新品牌,更搶先切入電競平台領域,成功讓外界看到宏碁的創新能量與無限可能性,並致詞感謝所有同仁過去的辛勞付出,未來要再繼續攜手打拚,The best is yet to come!

宏碁表示,今年宏碁家庭日特別呼應公司內部環保減塑活動,首度打造「無紙化」APP報到流程,熱血沸騰的多樣化活動更結合「捐發票給癌症希望基金會」、「回收舊電池」在闖關挑戰中,希望同仁除了能達到工作與生活的平衡,更要發揮個人的影響力積極做愛心、實踐綠色願景。

同時,今年的家庭日上,眾多宏碁主管們熱情參與,包括董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷、共同營運長高樹國、全球人資長林弘道等,就是希望能在工作以外的場域和同仁們有更多面向的交流與互動。