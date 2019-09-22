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東協博覽會「接力式」舉辦論壇　50場會議4天內完成

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▲第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

▲第16屆中國—東協博覽會21日到24日在廣西舉行。（圖／記者吳增煌攝）

記者吳增煌、柯振中／南寧－台北 連線報導

第十六屆中國—東協（大陸稱東盟）博覽會、商務與投資峰會21日至24日在廣西南寧舉行，期間有30多個國家共2848家企業參與，這次的展覽以「共建一帶一路，共繪合作願景」當作主題，替中國－東協商會的領袖對話建立機制，提供深入合作的溝通管道，4天的時間將舉辦50場論壇、活動、對話，讓雙方建立對話平台。

參與會議的中國大陸國務院副總理韓正指出，中方希望能與東協各國共同努力，推進鐵路、公路等基礎設施上的合作，建立海上、陸上與天上、網上的合作網路，讓各國經濟發展與民生得到改善。

▼ 第16屆中國—東協博覽會現場。（圖／記者吳增煌攝）

▲▼ 第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

依據官網貼出的日程表，21日整天共舉行了19場論壇、會議，主題圍繞著糧食安全、農業投資、能源投資與企業家交流，其中也包括印尼國家領導人與中國企業CEO的座談會。

此外，22日還會進行25場會議，以電子商務論壇、藝術品創作獲獎作品展覽、國家推薦會、自由貿易試驗區推薦會等方面為主題，展開中國大陸與東盟之間的對話。

廣西壯族自治區副主席方春明指出，今年國家批准設立了廣西自由貿易試驗區，東盟已經連續19年成為廣西最大的貿易、廣西企業最大的「走出去」投資目的地，廣西目前已是中國與東盟交流合作最活躍、平台機制最完善、發展潛力最大的先行區之一，希望能透過這次合作，與東盟夥伴建立更加穩固的友誼。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

▼ 方春明說，東盟已經連續19年成為廣西最大的貿易、投資目的地。（圖／記者吳增煌攝）

▲▼ 第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

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