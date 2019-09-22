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是你嗎？5、6月期千萬元中獎發票8張未領　20元停車中千萬、5元買麥當勞海苔粉中200萬

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▲統一發票108年5、6月期特別獎千萬元大獎，共計有16張幸運兒中大獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票108年5、6月期特別獎千萬元大獎有8張未領。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

快找找發票！108年5、6月期統一發票1,000萬元特別號中獎「46356460」中獎張數共計有16張，還有8張未領。本期有只花20停車費就中千萬元大獎，以及只花5元在麥當勞買海苔粉即中200萬元的幸運兒，雙雙都把大獎領走了。

財政部表示，5、6月期統一發票兌領時間只到11月5日止，還沒兌領的民眾手腳要快，不要與財神爺擦肩而過了！

請繼續往下閱讀...

根據財政部所公布的清冊顯示，這次千萬元特別獎尚未兌領的張共有8張，在台北市有1張未領，為在台北市中油基隆路站加95無鉛汽油，消費金額為95元。桃園市也有1張未領，位在大潤發平鎮店購買行李箱、金莎、三合一咖啡等，共計消費2,503元。

新北市則有2張未領，其一是在台塑加油的新店中興路站，同樣是加95無鉛汽油131元，因此就中獎；另一張則是7-ELEVEN的永和區邁群門市買蜂蜜水，消費金額為56元。

新竹縣則也有1張，同樣是7-ELEVEN所開出，是在新竹縣竹東門市買統一麵包和多多活菌酵乳，消費金額50元；台中市則有2張，為多喜田崇德二店買食品，花60元；以及在雋永邨台灣小吃（福科總店）花了130元用餐。

高雄市則也有1張，在茶之魔手永安店買台灣青茶25元。以上8張中千萬元的幸運兒快找找發票，別讓大獎擦身而過。

▲▼統一發票5、6月期未領清冊。（圖／記者吳靜君攝）

▲統一發票5、6月期1,000萬元特別獎未領清冊。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

108年5、6月期200萬元特獎中獎號碼為「56337787」，中獎張數共計有14張，有4張還未兌領。台北市有1張，即是在摩斯漢堡松山店買鱈魚堡套餐等，消費金額365元。

宜蘭縣則有1張，在溪和食品買小鯖魚和吻魚等，消費金額達到1315元；桃園市也有1張，是在林口長庚醫院地下美食街用餐，花費84元；台中市也有1張未領，為在大安區金大安門市買排骨便當和奮起湖便當，總計花費150元而中了大獎。以上4位尚未領特別獎200萬元的幸運民眾，也快快兌領喔。

▲▼統一發票5、6月期未領清冊。（圖／記者吳靜君攝）

▲統一發票5、6月期200萬特獎未領清冊。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

根據財政部統計，累計100年至今，1,000萬元特別獎總共開出662張，已經兌領的張數有476張，兌領率為72%；200萬發票共計開出608張，已兌領張數為421張，兌領率69%。

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