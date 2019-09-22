醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

▲大林慈濟醫院急診室開箱圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟醫院急診部搭上「開箱文」風潮，號召醫療團隊拍攝高級心臟救命術開箱文，搭配重要的急救設備，透過活潑的畫面呈現讓民眾一秒神解急診醫療團隊的工作面貌，畫面中包括每分鐘可輸血800毫升的輸血加溫器，大幅降低輸血時間外，又能避免輸入冰冷血液後的併發症，發揮即時搶救生命的效果。

大林慈濟醫院從101年起就通過衛福部「重度急救責任醫院」評定，承擔24小時處理重大創傷、急性中風、急性心肌梗塞、高風險妊娠等各種急重症的第一線搶救重任。不過，一般民眾對急診室的運作並不清楚，或因等候時間等情況而有誤解，急診暴力事件時有所聞。

▲大林慈濟醫院急診室開箱圖，急救車、呼吸器、超音波、電擊器、國家級災難醫療隊（DMAT）救護包同時亮相。（圖／記者翁伊森翻攝）

急診部主任李宜恭表示，特別號召急診同仁參與開箱圖的拍攝，讓社會了解第一線搶救工作同仁的工作面貌。李宜恭指出，開箱文中除了常見的急救車、呼吸器、超音波、電擊器以及出任務時使用的國家級災難醫療隊（DMAT）救護包，其中較特別的是在左上角，有一台新引進的「大量輸血加溫器」。當外傷病人送到急診需要大量輸血時，通常拿出的血袋是冰冷的，可能造成病人因輸血後低體溫而有併發症，現在利用加溫器可以很快將血袋提升到人體的溫度，減少輸血後的併發症。此外，通常輸入250毫升血液需要半小時，現在利用輸血加溫器可在兩三分鐘內完成。

急診開箱文中的右下角，還有一個看似簡單的自動心肺復甦機，李宜恭指出，人工急救壓胸可能會出現疲累、下壓的速度不一樣等問題，利用自動設備則能更準確且力道均勻的進行急救。而針對病人常見的在急診等候太長的抱怨，他說，急診室會對來的病人提供醫療服務，但仍須以緊急優先為原則，由醫師針對病情的嚴重與緊急程度來判斷治療順序，並且絕對不會延誤病情，請民眾不用擔心。

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