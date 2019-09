川普宣布制裁「伊朗中央銀行」　伊外長回擊：美國已無計可施

美國內華達州的軍事基地「51區」,一直以來都是UFO迷的「聖地」,他們相信這裡是外星人基地。6月時有網友發起「硬闖51區,他們阻止不了我們所有人」(”Storm Area 51, They Can't Stop All of Us”.)活動,有超過200萬網友響應。活動也於20日如期登場,目前51區附近的城鎮出現約3000人,但只有近百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前,甚至有2位「外星迷」在還沒看到外星人之前,就被警方逮捕。