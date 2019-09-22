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川普宣布制裁「伊朗中央銀行」　伊外長回擊：美國已無計可施

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普20日宣布，已對伊朗中央銀行實施制裁。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

川普20日宣布，已對伊朗中央銀行實施制裁。美國的聲明指稱，制裁對象除了央行外，還包括了伊朗國家發展基金與一家伊朗企業，這些受制裁的對象長期對伊朗伊斯蘭革命衛隊等組織給予金援。對此，伊朗外長扎里夫21日回擊，「這舉動意圖要讓伊朗平民無法取得醫療與食物，美國已無計可施。」

綜合外媒報導，扎里夫（Mohammad Javad Zarif）表示，美國一再制裁相同的機構，這就表示讓伊朗屈服於「極限施壓」的意圖無法得逞；但這是危險且又不可接受的，這舉動意圖不讓「伊朗人民取得食物、藥品」。

▲▼伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／路透）

▲伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／路透）

報導還指出，據美國相關規定，該波受制裁對象在美國境內的資產會被凍結，且美國公民不能與這些對象進行交易。

此次制裁起因於沙烏地阿拉伯的石油設施14日遭受攻擊，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責，伊朗是發動攻擊的背後主謀，該次的襲擊是「戰爭行為」。他還說，美國對伊朗的「極限施壓」仍將繼續。

而針對美國是否真的會對伊朗發動軍事攻擊，川普20日則回應，軍事攻擊的可能性一直都存在，望該次事件後能夠得到和平解決。

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