響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

▲民眾於三條崙淨灘。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年9月第三週週末為國際淨灘日，海巡署中部分署第四岸巡隊、麥寮鄉公所，林務局嘉義林區管理處及荒野保護協會、台塑工會同時在雲林縣許厝寮泊地、三條崙海水浴場及嘉義縣布袋好美里沙灘等三處共同辦理淨灘愛地球活動，現場參與人數約一千人次，為維護現場人員安全，海巡署更派遣機動人力實施安全戒護，同為推動守護海洋環境、永續海洋資源盡心力。

▲民眾於許厝寮泊地淨灘。（圖／記者翁伊森翻攝）

響應國際淨灘日，海巡署由隊長邱仁道上校帶領第四岸巡隊人員主動積極投入，減少海洋垃圾增加海洋生態空間。由於近年時有所聞，海洋垃圾造成海中生物如海龜、海豚等因誤食或纏繞而死亡，透過活動讓民眾了解海洋資源永續發展的重要性，學習守護海洋環境，留給下一代子孫乾淨的生活環境及永續發展的海洋資源；另為保障參與民眾們安全，海巡同仁共計派出30餘人攜帶相關救生裝備，密切關注淨灘活動安全，讓活動順利圓滿落幕。

▲響應國際淨灘日，雲嘉千人三地齊淨灘。（圖／記者翁伊森翻攝）

第四岸巡隊表示，海洋廢棄物的環境污染，以及過度開發、垃圾棄置等問題，使得海洋正面臨嚴峻的考驗，若民眾遇到任何困難或需要服務地方，皆可透過各安檢所或「118海巡服務專線」請求協助，海巡署將立即派員處理。

▲大型塑料成為海洋殺手。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，好美里場次加入海洋環境教育，林管處也委託國立嘉義大學師生規劃海洋教育課程，透過尋找沙灘上塑膠微粒，了解塑膠的流向，反思人類的生活需要減塑，再透過在地耆老蔡信得解說西南海岸的變化，並號召在地志工隊用心堆砂、植樹定砂，讓海岸沙灘一點一點長回來，持續守護西南海岸環境及保安林。

▲台塑企業志工隊也投入淨灘行列。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義林管處處長張岱表示，近年來保安林正推動經營管理公私協力，並將惠益分享全民，希望透過公部門、企業、團體一起參與保安林各項經營管理工作，讓保安林成為全民的好鄰居。

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