期許提升教災效能　千斤頂董座洪維憶捐災情勘查車

▲信孚產業股份有限公司捐贈嘉義縣消防局災情勘查車，董事長洪維憶(圖左)出席致贈儀式，並由嘉義縣消防局局長呂清海(圖右)代表受贈。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

信孚產業股份有限公司日前捐贈嘉義縣消防局災情勘查車乙輛，由董事長洪維憶出席致贈儀式，並由嘉義縣消防局局長呂清海代表受贈並頒發感謝獎狀及獎座，感謝該公司造福社會慈善義舉。

▲信孚產業股份有限公司捐贈嘉義縣消防局災情勘查車。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於省道台1線與東西向快速道路交接處附近的水上分隊勤務繁重，洪維憶有感水上分隊災情勘查車老舊，恐影嚮救災效能，主動與水上分隊聯繫並表達捐贈之意願，希望能藉此舉能提升消防救災、災情勘查及為民服務的效能，因此捐贈消防局總價新臺幣162萬元整之災情勘查車1輛，希望讓救災任務能夠順利執行外，也讓水上鄉民能安居樂業。

「信孚產業股份有限公司」於民國60年2月成立，是第一個在台灣成立液壓千斤頂生產基地的製造商，從嘉義縣水上鄉發跡到成為跨國型企業，目前在全球千斤頂市場位執牛耳。洪維憶董事長事業有成後於回饋鄉里也義不容辭，時常感佩消防人員救災辛勞與貢獻，於106年捐贈嘉義縣消防局可攜帶式自動心肺復甦機2臺及救護外套120套，希望藉由提供精良的救災、救護裝備器材，能讓民眾可以及時獲得救助。

呂清海表示，信孚產業股份有限公司期藉此拋磚引玉，體現「取之社會，奉獻社會，將心體心，以愛還愛」的精神，贈人玫瑰，手留餘香，積善存愛，愛心永恆，再次感謝信孚產業股份有限公司的慷慨解囊、善心義舉，此義舉深獲全體消防、義消、志工、婦宣及水上鄉民讚賞與肯定，在此獻上由衷的謝意及欽仰。

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