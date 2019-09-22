拖車女神「性感睡衣黑絲照」被酸跟男人睡　她生氣了：為什麼穿少就是隨便

▲拖車女神自拍性感照被酸，讓她生氣了！（圖／錢雅婷授權提供）



記者林彥臣／採訪報導

正妹拖車司機錢雅婷因為高顏值的外表與陽剛的拖吊車司機工作相當反差，因此在網路上爆紅被封為「拖車界女神」，但是近來她心情卻相當不悅，因為她PO出了自己穿著性感睡衣與黑絲襪的照片，卻被酸民留言「跟男人睡」，讓她因此氣得反問，「為什麼女生穿得少就會變成隨便」。

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▲高顏值的與拖車司機的工作相當反差（圖／錢雅婷授權提供）

錢雅婷在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，「抱怨一下 為什麼一定要做什麼像什麼？為什麼女生穿的少就會變成隨便？我不太了解，為什麼你們看SG 或者明星照片，對方清涼，少布料就可以！我po就要被講說我是哈男人，我跟男人睡？請問！誰不想要漂亮照？誰不想要紀錄自己變漂亮的時候？女人青春有限！我為什麼要被這樣說？今天就因為我是開拖車的，我就不能po我穿清涼照？什麼道理？請問我有穿這樣開拖車嗎？還是我有失專業了？為什麼這樣的照片總是要被檢視？」

▲拖車女神因為PO這張照片，被酸是不是要跟男人睡而生氣。（圖／錢雅婷授權提供）



錢雅婷接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，原本是在自己的臉書上PO出這張照片，當初會PO這張照片的用意，是因為她是一個道路救援司機，明天（22日）要開車上台北空車南下，想告訴大家她北上南下的時間，讓車友、同行注意希望可以不要空車南下。

錢雅婷無奈表示，配上這張照片，只是因為比較引人矚目，正常的照片很少人按讚、很少人關注，就是要放上一些稍微不一樣的照片，才會引來注意，結果有一個朋友留言，「你是不是在哈雜波浪（台語男人）」結果就讓她火大了。

錢雅婷解釋，之所以會拍下這些照片，純屬個人興趣，因為最近積極鍛鍊身體小有成就，所以就買了衣服自拍記錄，其實她在工作之餘也跟一般的女孩一樣愛漂亮。

▲這是拖車女神認真工作時的照片。（圖／錢雅婷授權提供）



網友對錢雅婷的PO文留言表示，「有什麼問題嗎 很漂亮啊」、「別說了來拖走我吧」、「很美不用去在乎酸民的言語」、「拖車界的林志玲」、「原來你是開拖車的，難怪我的心被你拖走了」。

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