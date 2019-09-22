落實假牙補助政策　翁章梁：明年將持續推動

▲嘉縣樂齡裝假牙宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁上任後，非常重視長者的身心健康，並對自己選前樂齡假牙政策負責，21日衛生局在溪口國小擴大宣導假牙福利資訊，讓鄉親們都能呷好道相報，有齒笑開懷。

宣導現場，以「鬥嘴古」的幽默詼諧方式表演，突顯老人牙齒缺損會面臨缺乏營養、說話表達不清，進而影響人際互動及自我尊嚴問題，但因樂齡活動假牙補助福利政策，解決了長者長期缺牙的困擾。

▲嘉縣樂齡裝假牙21日於溪口國小擴大宣導，吸引不少民眾到場。（圖／記者翁伊森翻攝）

凡65歲以上長者及55歲以上原住民，設籍嘉義縣滿1年以上，即可攜帶身分證、印章及戶口名簿，到有「標章認證」的合約院所，向牙醫師説明要申請免費活動假牙補助。經牙醫師評估符合裝置者，透過衛生局審查委員會截至8月31日，共計通過4,097件；審核通後由合約院所進行裝置，目前完成2,342人，並提供後續1年保固服務。

翁章梁表示，這是上任後首推的重大政策，明年將持續推動辦理，請鄉親不用擔心來不及申請。符合資格的鄉親，就近到合約醫療院所評估，並耐心等候，讓牙醫師提供更優質的假牙裝置服務。

衛生局說明，設有服務專線0800-780-999提供民眾洽詢，各鄉鎮市衛生所也都有提供諮詢服務，相關資料放在衛生局網頁專區，並提供QR CORD讓民眾即時查詢，期盼透過這項政策推動，讓長輩都能樂活在嘉。

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