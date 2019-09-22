「油桶梁柱」被誣衊20年？資深工程司解釋建築工法：非偷工減料！

▲台南永康的維冠大樓倒塌，在倒塌的現場破損梁柱中，清楚可見用沙拉油桶當支柱。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／採訪報導

921集集大地震共造成4萬0845棟建築物全倒、4萬1373棟半倒，部分倒塌建築梁柱中出現沙拉油桶，也讓「偷工減料」質疑喧鬧一時，20年過去了，仍有人對此難以釋懷。營建署退休工程司說明建築工法，呼籲民眾「不要看到沙拉油桶就開槍」，因為這些都只是設計裝飾用的空心梁或柱，並非是承受荷重的建築結構主構件。

每逢地震建築物倒塌，沙拉油桶是否該出現在梁柱中，往往成為熱門討論話題。2016年高雄美濃大地震造成台南維冠大樓倒塌，當時梁柱中也被發現有沙拉油桶、保麗龍，也曾被懷疑是造成倒塌的原因之一。

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在業界服務35年退休的營建署南工處正工程司陳鴻益分享，房屋中每根梁柱都承載建築物荷重，但極少構件只單純是裝飾用的空心梁柱，「這些梁柱構件在建築設計圖上，都直接打叉叉」，若現場施工使用實心混凝土澆築，反而會對整體結構造成負擔。

▲▼竹山集山路房屋柱頭產生「主筋挫屈」，在震後2天倒塌。（圖／陳鴻益提供）

至於空心梁柱為何要使用沙拉油桶？陳鴻益解釋，這涉及模板與工法，擺放沙拉油桶單純是為了塑造「空心」造型，但因為混凝土的比重是水的2.4倍，「當混凝土澆灌下去後，桶子會浮上來」，只要有固定好，就不會頂到上方鋼筋，灌漿後混凝土便能將鋼筋完整包裹起來。不過，921地震後，塑形模板就完全被更容易固定的保麗龍所取代。

陳鴻益表示，921大地震是營建業的分水嶺，過去在建造房屋時，對於柱子箍筋設計或施工綁紮較無嚴謹耐震規範，營造甚至偷工減料，以致梁柱在地震後無法承受壓力或傳遞荷重，柱頭產生「主筋挫屈」，進而導致災損半倒或傾頹。

因此，民國88年底以後的建築物，皆依「耐震設計規範」嚴格要求，「主筋搭續接位置、箍筋加密圍束主筋、繫筋彎鉤錨定長度、樑柱接頭綁紮箍筋」，也是當時政府主管機關因應修訂設計技術規範之一，透過設計與施工品質強化，讓核心混凝土在強震受到破壞時，建築物結構不會隨之崩落，確保民眾生命和財產安全。

▲921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）