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「請支援收銀」成絕響！全聯結帳總是大塞車　靠2招默默減少抱怨

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▲▼全聯，超市 。（圖／資料照）

▲全聯收營結帳總是大排長龍。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

「請支援收銀…」相信有去過全聯買東西的消費者，不少人都聽過店內廣播這句話，也因此引來不少抱怨。對此，業者近來積極設法解決，除了推出自有支付工具「PX Pay」，還在部分門市的結帳櫃檯前設置電子看板，播放促銷或廠商廣告畫面，藉此轉移消費者注意力，有效減少排隊無聊時間。

全聯於5月底正式對外發表自家行動支付PX Pay，其才上線1.5個月，下載數就已衝破200萬，躋身台灣行動支付前三大，不僅讓30歲以下的年輕客層增加一倍，也因讓消費者免除找卡、找零的程序，更能快速消化結帳排隊人潮，力拚今年下載會員數達320萬人。

除了積極推廣PX Pay，全聯還將在收營櫃檯前放置電子看板，平均每間會設三面，輪流播放娛樂性訊息，像是折扣活動、新品訊息、廠商廣告等，藉此轉移消費者排隊等待的煩躁感，期望減少抱怨，目前在北部12家門市測試結果，發現的確能達到此效果，因此後續將陸續把電子看版導入千家門市。

▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

全聯表示，後續會以「方便省錢又好玩」為行銷策略，像是推出更多有趣集點活動，或是在門市導入娛樂概念設置，如電子看板或是搭配PX Pay導入更多趣味活動，讓消費者來購物就像在玩遊戲尋寶一樣好玩，以吸引更多不同族群消費者，帶動業績往上成長。

同時，今年將持續優化店質，並新增有停車場的門市，如去年新增的門市中就有80%都有停車場。另還將補齊不同價位商品，像是高級水果或起司等，但價格仍會維持低價策略，像是麝香葡萄、日本山梨等，只要高級超市的三分之一價格，滿足不同消費族群需求。

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