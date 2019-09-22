2新兵同袍休假遭撞斷腿！22歲男「小腿剩皮黏著」慘截肢…父接兒目睹滿地血

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

彰化員林市21日發生一起嚴重車禍，一輛休旅車與小貨車擦撞，小貨車衝進早餐店，造成10人輕重傷，傷重的2名軍人都骨折，其中22歲張姓男子遭重輾、左小腿骨折後對折，只剩外皮黏著，需截肢保命。兩人8月29日才剛入伍，為4個月軍事訓練役，周末休假搭車返鄉，才下車走路就被撞斷腿，父親當時正要去接兒子回家，竟看到兒子受傷躺在地上。

彰化消防局21日上午9時許獲報，莒光路、靜修路口發生2車相撞，趕到場時，休旅車撞到變形，小貨車則衝進永和豆漿早餐店，造成10人受輕重傷，2名駕駛昏迷、受困車內，分別送醫。其中2人因骨折嚴重，轉送彰化基督教醫院搶救，小貨車35歲葉姓、休旅車25歲王姓駕駛因顱內出血，轉送秀傳醫院，已進行手術治療，仍命危未脫險。

▲小貨車撞進早餐店，2新兵被輾斷腿。（圖／記者唐詠絮攝）



▲小貨車衝撞10人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發當時，店內許多客正在用餐，小貨車「碰」地一聲突然直衝進路口的永和豆漿店，員工驚呼連連「嚇死人」，根本來不及閃躲；隔壁便當店老闆跑來查看，眼見傷者腿當場「斷成兩截」，還有人倒地不斷哀號，滿地血跡斑斑，場面相當慘烈。

傷勢最嚴重的2人其實是休假的軍人，家屬悲慟說，兒子休假搭部隊交通車回家，爸爸才高興的說要去接他回家，到達路口時，看到車禍現一片凌亂，兒子竟受了傷躺在現場，相當難過。

彰基醫院表示，22歲的張男傷勢較重，雙腿嚴重挫傷，背部、臀部、上肢甚至連頭部都有外傷，失血性休克，左下肢斷裂，整隻小腿僅剩外皮肉黏著，腿內骨頭粉碎，經家屬同意，截肢保命。另一名24歲陳男右腿骨折，骨頭斷裂外露、失血過多，意識清楚。

據悉，張姓、陳姓2名軍人都在8月29日才剛入伍3周，在高雄鳳山陸軍第八軍團南訓中心，周末休假搭專車返鄉，才下車走在路邊，沒想到竟被車撞斷腿截肢，軍方表示，將盡全力協助，若金屬同意轉送軍醫院，會有軍保協助後續理賠。

▼2駕駛相撞昏迷一度受困車內，傷重送醫仍命危。（圖／記者唐詠絮攝）

