　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2新兵同袍休假遭撞斷腿！22歲男「小腿剩皮黏著」慘截肢…父接兒目睹滿地血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

彰化員林市21日發生一起嚴重車禍，一輛休旅車與小貨車擦撞，小貨車衝進早餐店，造成10人輕重傷，傷重的2名軍人都骨折，其中22歲張姓男子遭重輾、左小腿骨折後對折，只剩外皮黏著，需截肢保命。兩人8月29日才剛入伍，為4個月軍事訓練役，周末休假搭車返鄉，才下車走路就被撞斷腿，父親當時正要去接兒子回家，竟看到兒子受傷躺在地上。

彰化消防局21日上午9時許獲報，莒光路、靜修路口發生2車相撞，趕到場時，休旅車撞到變形，小貨車則衝進永和豆漿早餐店，造成10人受輕重傷，2名駕駛昏迷、受困車內，分別送醫。其中2人因骨折嚴重，轉送彰化基督教醫院搶救，小貨車35歲葉姓、休旅車25歲王姓駕駛因顱內出血，轉送秀傳醫院，已進行手術治療，仍命危未脫險。

▲▼彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲小貨車撞進早餐店，2新兵被輾斷腿。（圖／記者唐詠絮攝）

▲貨車追撞休旅車再失控撞進早餐店，1名現役軍人被輾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲貨車追撞休旅車再失控撞進早餐店，1名現役軍人被輾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲小貨車衝撞10人輕重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發當時，店內許多客正在用餐，小貨車「碰」地一聲突然直衝進路口的永和豆漿店，員工驚呼連連「嚇死人」，根本來不及閃躲；隔壁便當店老闆跑來查看，眼見傷者腿當場「斷成兩截」，還有人倒地不斷哀號，滿地血跡斑斑，場面相當慘烈。

傷勢最嚴重的2人其實是休假的軍人，家屬悲慟說，兒子休假搭部隊交通車回家，爸爸才高興的說要去接他回家，到達路口時，看到車禍現一片凌亂，兒子竟受了傷躺在現場，相當難過。

彰基醫院表示，22歲的張男傷勢較重，雙腿嚴重挫傷，背部、臀部、上肢甚至連頭部都有外傷，失血性休克，左下肢斷裂，整隻小腿僅剩外皮肉黏著，腿內骨頭粉碎，經家屬同意，截肢保命。另一名24歲陳男右腿骨折，骨頭斷裂外露、失血過多，意識清楚。

據悉，張姓、陳姓2名軍人都在8月29日才剛入伍3周，在高雄鳳山陸軍第八軍團南訓中心，周末休假搭專車返鄉，才下車走在路邊，沒想到竟被車撞斷腿截肢，軍方表示，將盡全力協助，若金屬同意轉送軍醫院，會有軍保協助後續理賠。

▼2駕駛相撞昏迷一度受困車內，傷重送醫仍命危。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化員林市靜修路與莒光路口發生追撞，造成10人受傷。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
連千毅剛被帶回高雄…寵物店老闆「大仁哥」前金區被上銬
拿到iPhone 11「轉圈卡4hrs」！最美空姐重開機傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／小一男童過馬路　遇重機車隊被「撞飛吐血」！苦撐5小時斷氣身亡

休假返家遭撞斷雙腿！21歲軍人遭貨車輾進早餐店　傷重「截肢保命」

休旅車與小貨車衝撞早餐店　「驚悚撞擊瞬間」曝光！男腿斷2截哀號

快訊／宜蘭深夜大火沖天！機車惡火「延燒2民宅」2人受困　居民被嚇醒

2新兵同袍休假遭撞斷腿！22歲男「小腿剩皮黏著」慘截肢…父接兒目睹滿地血

碧潭看完夜景鑽被窩！抬頭見鏡頭氣炸「男閨蜜道歉求饒」…結局超慘

連千毅一句話「讓你黏在牆上」掀高雄亂鬥！　傳大仁哥為妹妹開戰

「現主時烙賽了！」連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

連千毅之亂起因竟是「超級福箱」　一箱賣6000元變街頭開槍

快訊／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主「大仁哥」前金區被上銬

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

對戰男生沒在怕！俄羅斯女子隊來了　Vaevictis eSports襲台中電競嘉年華

快訊／宜蘭深夜大火沖天！機車惡火「延燒2民宅」2人受困　居民被嚇醒

2新兵同袍休假遭撞斷腿！22歲男「小腿剩皮黏著」慘截肢…父接兒目睹滿地血

碧潭看完夜景鑽被窩！抬頭見鏡頭氣炸「男閨蜜道歉求饒」…結局超慘

連千毅一句話「讓你黏在牆上」掀高雄亂鬥！　傳大仁哥為妹妹開戰

「現主時烙賽了！」連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

連千毅之亂起因竟是「超級福箱」　一箱賣6000元變街頭開槍

快訊／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主「大仁哥」前金區被上銬

快訊／警M4步槍突襲上銬！連千毅被帶回高雄「拒夜間偵訊」　拘留室過夜

約上課被告知「他下午走了」！19歲學生撞作業車「頭顱變形」慘死…友人殯儀館崩潰

快訊／小一男童過馬路　遇重機車隊被「撞飛吐血」！苦撐5小時斷氣身亡

吳敦義批蔡英文「以獨引統」：天字第一號中共代理人

快訊／宜蘭深夜大火沖天！機車惡火「延燒2民宅」2人受困　居民被嚇醒

主子窺視奴才「上廁所」　超狂「二頭肌」震驚網友：貓界館長

2新兵同袍休假遭撞斷腿！22歲男「小腿剩皮黏著」慘截肢…父接兒目睹滿地血

碧潭看完夜景鑽被窩！抬頭見鏡頭氣炸「男閨蜜道歉求饒」…結局超慘

每月收租1000萬「女朋友一個一個換」　PTT土豪哥問：人生online算破關嗎？

連千毅一句話「讓你黏在牆上」掀高雄亂鬥！　傳大仁哥為妹妹開戰

「現主時烙賽了！」連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

高雄「富人特區」2字頭　800萬住3房含車位豪宅

自己的血糖自己救！　自測血糖要注意四規則

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

社會熱門新聞

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟..

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小..

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

即／連千毅剛被帶回高雄…寵物店..

19歲學生撞車亡　友人約上課被..

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅被警「包軌」　將帶回高雄..

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣..

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」..

即／連千毅被銬回高雄　拒夜間偵..

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光..

連千毅之亂原因曝光　一句話掀高..

更多熱門

相關新聞

速霸陸Forester美規2020年式登場

Subaru 近日推出美規 2020 年式 Forester 車系，在原有的 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統中增加車道維持功能及車道偏離預防功能，並標配後座警示系統，也導入可記憶 5 名駕駛的坐姿、車位後視鏡角度與空調設定的 DriverFocus 駕駛注意力系統

21歲軍人休假返家　遭追撞貨車輾進早餐店

千萬買嘸透天！他求問：彰化魔力漲勢

休旅車與貨車衝撞　行車紀錄曝光

比特犬沒牽繩衝出！小黃狗狂哀…睪丸全碎了

關鍵字：

新兵軍事訓練役同袍彰化員林小腿休旅車小貨車軍人入伍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

即／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主被逮

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

柴油車加95無鉛　24萬飛了

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面