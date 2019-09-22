美國試射陸基戰斧巡弋飛彈　俄稱：被迫再度分析戰略威脅

▲戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部聲明指出，由於美國試射過去在《中導條約》中禁止的陸基戰斧巡弋飛彈，莫斯科被迫再度分析美國對於俄羅斯的國家安全與戰略威脅程度，並重申俄羅斯願意敞開大門與美國進行建設性的對話。

俄羅斯外交部指出，美國在正式推出《中導條約》後2周，五角大廈就試射當初在條約中所禁止的中程飛彈，也就是陸基戰斧巡弋飛彈，並且發射期間使用了MK-41型垂直發射系統。

俄羅斯外交部譴責，「美方發射的射程在500至5000公里範圍內的陸基巡弋飛彈，飛彈和發射系統均為俄方指責美國違反中導條約的關鍵部分」。

俄外交部還指出，基於這一點，也因為五角大廈有意盡快部署中短程陸基飛彈的聲明，俄羅斯被迫再次分析對國家安全和戰略穩定構成威脅，包括歐洲已部署並計劃在亞太地區部署的MK-41型垂直發射系統以及陸上神盾導彈防禦系統（Aegis Ashore）。

俄羅斯外交部強調，為了鞏固國際安全，俄羅斯仍然敞開大門希望與美國進行平等和建設性的對話。

▲艦載與機載飛彈不在《中導條約》限制範圍。圖為美軍使用戰斧巡弋飛彈空襲敘利亞。（圖／路透社）



《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根與蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署，條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈和彈道飛彈，但對艦載和機載的巡弋飛彈和彈道飛彈並沒有做出限制。

美俄兩國近年來多次相互指責對方違反該條約，莫斯科稱俄方一直在忠實地履行條約，認為美國的指責毫無根據，《中導條約》在2019年8月2日美國退出後正式失效。

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