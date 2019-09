看到男友出軌！25歲單親媽崩潰餵「毒麵包」殺4子女　遭判4個無期徒刑

實習記者陳妙津/綜合報導

南非穆普馬蘭加省(Mpumalanga)25歲媽媽馬迪特拉(Zinhle Maditla)去年和男友吵架後,竟拿老鼠藥混合麵包餵4名子女吃下,導致孩子們毒發身亡,事後自首並遭移送法辦,高等法院法官21日判處她4個無期徒刑。馬迪特拉在庭上流淚懺悔表示,自己的惡行應受最嚴厲的懲罰。

據外媒報導,馬迪特拉與現任男友有2名小孩,但兩人早已爭吵多年,2018年12月27日,馬迪特拉到男友家中,質問對方為何沒有給孩子們買聖誕禮物與食物,卻意外發現男友出軌,雙方激烈爭執後,馬迪特拉暗自決定要結束自己與孩子們的生命。

#ZinhleMaditla Her lawyer asks her “your offense carries 4 life sentences, do you want to be imprisoned for life?” Maditla “Yes. I must be punished for what I did.” #eNCA pic.twitter.com/2zGwAs58Wr

馬迪特拉返家後,將老鼠藥混入麵包中,誘使8歲及4歲的女兒、7歲與11個月大的兒子服下,聽到孩子們紛紛抱怨頭痛時,只是哄騙他們躺在床上休息,最終導致4名孩童毒發不治。

#ZinhleMaditla made sandwiches laced with poison for 8 year old Minenhle, 6 year old Blessing, 4 year old Shaniqua and had some herself. She laced yoghurt with the poison and smeared it on her breast for 11 month old Ethan. #eNCA pic.twitter.com/eVfIBflpNX