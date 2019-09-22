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看到男友出軌！25歲單親媽崩潰餵「毒麵包」殺4子女　遭判4個無期徒刑

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實習記者陳妙津／綜合報導

南非穆普馬蘭加省（Mpumalanga）25歲媽媽馬迪特拉（Zinhle Maditla）去年和男友吵架後，竟拿老鼠藥混合麵包餵4名子女吃下，導致孩子們毒發身亡，事後自首並遭移送法辦，高等法院法官21日判處她4個無期徒刑。馬迪特拉在庭上流淚懺悔表示，自己的惡行應受最嚴厲的懲罰。

據外媒報導，馬迪特拉與現任男友有2名小孩，但兩人早已爭吵多年，2018年12月27日，馬迪特拉到男友家中，質問對方為何沒有給孩子們買聖誕禮物與食物，卻意外發現男友出軌，雙方激烈爭執後，馬迪特拉暗自決定要結束自己與孩子們的生命。

馬迪特拉返家後，將老鼠藥混入麵包中，誘使8歲及4歲的女兒、7歲與11個月大的兒子服下，聽到孩子們紛紛抱怨頭痛時，只是哄騙他們躺在床上休息，最終導致4名孩童毒發不治。

因為被孩子們的抱怨打斷，馬迪特拉並未服下毒藥，而是到外面喝酒，凌晨返家後才發現孩子們都已經死亡，只能懊悔地坐在床畔擦拭小孩嘴角流出的白色液體。隨後馬迪特拉一度前往好友家住，29日又返家伴屍一天，30日才向警方自首後遭逮捕，並因此案於本（9）月9日被控4項預謀殺人罪。

馬迪特拉在庭上數度表現悔意，並向孩子們的不同父親懺悔。審理該案的法官母法雷雷則表示，「母親的身分原本是養育和保護孩子，被告卻出賣了他們，讓孩子們在本該最安全的家中，經過漫長的痛苦後死去，我找不到任何輕判的理由」，隨後判處馬迪特拉4個無期徒刑。

馬迪特拉在聽聞判決後，與親人相擁而泣。她的母親馬丁體諒女兒遭受背叛後，情緒不穩毒殺愛孫只說，「我不認為有哪個媽媽，會在孩子將在監獄度過ㄧ生時感到幸福，無論發生何事，都是上帝的旨意，我們都會繼續支持她，希望她的抑鬱症狀能好起來。」

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