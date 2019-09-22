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圖／說好的踏實外交呢？　一張圖看外交機密預算暴增

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▲吉里巴斯斷交，102-109年外交部預算編列情形。（圖／國民黨智庫提供）

▲吉里巴斯斷交，102-109年外交部預算編列情形。（圖／國民黨智庫提供）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。國家政策研究基金會上午召開記者會，針對民進黨所說斷交後預算減少一事，外交及國防組召集人林郁方拿出數據打臉，要蔡政府負起最基本的政治責任，不要再欺騙民眾。

林郁方表示，蔡英文是105年就任，那一年的預算是馬政府編列，已經在執行的預算。106年是229億，107年跳到247.7億，108年再增加到246.8億，109年則已經達到268.3億。

林郁方指出，機密預算就是滿足別人的勒索，滿足其他國家對我們國家的要求，106年是4.6億，107年蔡政府上任後突然暴增編列到15.7億，108年15.6億，到了109年也有15.5億。

林郁方總結數據打臉民進黨，他表示，邦交國減少，外交預算不是也應該減少嗎？結果並沒有，結果是整體的預算增加，機密預算甚至增加了4倍。

▼蔡英文日前出訪南太平洋友邦。（資料照／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文出訪南太平洋友邦。（圖／記者陶本和攝）

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