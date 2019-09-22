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投資人看過來！高殖利率股外資卡位　法人看好後市4大題材

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲台股的高殖利率可望持續吸引外資回流，法人看好後市4大題材。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰持續牽動全球股市敏感神經，台股不斷來回震盪，展望第4季，法人認為，台股的高殖利率，可望在低利的環境下，持續吸引外資回流，指數可望因此受到推升，同時也看好傳產、金融、5G、蘋果新功能等4大題材。

台股今年5月後持續在大箱型區間反覆來回震盪，投資人應如何抓住隊的時間點布局，台新投顧副總經理黃文清分析，台股第4季仍有3大變數牽動多空走勢，首先是中美貿易戰目前處於和談階段，雙方都有釋出善意，有利於國際股市表現，但最後是否能徹底解決仍有待觀察；再者，蘋果手機銷售情況，目前來看iPhone 11買氣優於市場預期，若能維持動能，可望拉抬蘋概股的拉貨力道，最後是選舉政策所提出的政見，可帶來一些想像空間。

請繼續往下閱讀...

至於選股方向，黃文清表示，3大類股預期將會輪動，投資人可留意蘋果新功能、5G、金融、傳產等題材，台股有機會持續走揚，不過要留意的是距離前波高點不遠了，短線可能出現震盪，建議投資人不要過度追高殺低。

針對蘋果發表新機，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管規格上並未有太多的新意，但價格與上一版的差距不大，這與市場原本預期，在貿易戰環境下，新機價格可能調漲有所不同，因此換機潮動能不會太弱，可望逐漸反映於供應鏈的營收上面，特別是在代工、組裝廠等產業，下個月應會有所表現。

周俊宏也提及，台股的高殖利率，可望在低利環境下持續吸引外資回流，指數可望因此受到推升。目前持續關注外資回補的大型權值股，如水泥、食品、塑化、金融等，可望成為第4季受惠的企業；從趨勢上來看，可繼續留意5G、IOT、AI、伺服器等議題。

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