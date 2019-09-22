梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場　宛如白龍盤旋山谷

▲梅山太興村萬鷺朝鳳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年8月底至10月是觀賞嘉義梅山太興村「萬鷺朝鳳」奇觀的好時節，9月中下旬更是最佳賞鳥期間，為讓更多民眾欣賞到如此奇景，嘉義縣文化觀光局特別企劃萬鷺朝鳳賞鳥團9月21日將帶領屏東慕名而來的大群遊客，漫步梅山秘境-太興岩步道、品嚐群山間的中國唐宋代特色餐廳巧雲小棧、於草本傳奇手作植趣DIY一品下午茶、更是一睹了黃頭鷺沿著山區氣流上升、翱翔盤旋，時而呈現V字形、時而甩尾，變化萬千等特殊壯闊奇觀，讓遊客們嘖嘖稱奇。

▲黃頭鷺成群順著氣流展翅高飛。（圖／記者翁伊森翻攝）

賞鳥的同時不僅可以到鄰近華姊野菜舖子品嚐山野間的好滋味，由野菜達人華姐一手操刀，採用當地食材簡單烹調，給您最自然純粹的田園饗宴，更可以到隱身群山之中的白色小屋「草本傳奇」，來到這裡重新認識各式草本植物、體驗草本創意手作DIY，還可以啜飲現摘現沖的花草茶、品嚐手作甜點，在大自然的懷抱中，療癒疲憊的身心靈。

此外，當然不能錯過台版九寨溝珍珠灘美名的太興飛瀑步道，步道沿線多處設有特色茶席，有利用閒置曬茶場打造「茶埕茶席廣場」，呈現早期曬茶歲月故事，也有當地茶園與溪床景觀設置「打石茶席」，看得到早年居民人工打鑿取石痕跡。依偎在山林野溪澗，聆聽潺潺流水聲響，一口在地好茶入喉，靜靜享受餘韻繚繞的品茗時光。

嘉義縣長翁章梁表示，觀賞黃頭鷺最佳時間是每天下午4點到6點，推薦地點有大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖及鄉道嘉154線9.5K處或是在太興村內平坦寬闊處也能看到壯觀的景色，賞鳥之餘別忘了順遊周邊的166縣道及162甲縣道，166縣道上有梅山秘境-太興岩步道、雲潭瀑布、圓潭自然生態園區，適合喜愛生態、享受大自然的你；162甲縣道則有太平雲梯及老街，走在充滿文學氣息的老街，品嚐在地美食享受午後悠哉時光，還可以到仙人崛探訪仙人腳印。

嘉義縣文觀局長許有仁指出，嘉義梅山地區周邊擁有最豐富的自然景致，適合喜歡慢城節奏、追尋慢活步調的你，趁著季節限定黃頭鷺翩翩飛抵梅山太興之時，帶著家人、朋友一起來趟生態放鬆之旅吧，10月31日前只要到嘉義梅山或大林玩，還有限量優惠手作體驗及旅行紀念品等你來拿回家。

若有活動詳情可上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，各項資訊都將隨時提供與更新，其他相關資訊也可以到嘉義縣文化觀光局網站查詢。

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