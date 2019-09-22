商業周刊／兩強對決！比起「愛意」　這場仗「恨意」才是決戰點

文／管婺媛 插畫／李勁陞

當郭台銘放棄登記連署為獨立參選人，2020總統大選藍綠對決的格局大致底定。郭台銘本想「敗部復活」，為何臨陣退縮？民進黨去年地方選舉大敗的「罪人」蔡英文，為何還能衝上民調第一？政治新巨星韓國瑜，又為何在初選大勝後，民調開始下滑？

這些問題，以及未來100天的選情變化，都與「勢」有關。

勢，字典裡的解釋，是力量，也是機會。

「善戰者，求之于勢，不責于人，故能擇人任勢。」

《孫子兵法》傳給後人的智慧是：要懂得尋求對己有利的「勢」，才能擇人適應並利用「勢」。總統大選，是殿堂級的商戰，也是一場「求之于勢」的學問。

如今大選局勢，賽場上剩下2名主要玩家。原本3人參賽，各方只要搶奪3成5以上選票，就可能勝出；現在，兩強對決，得獲得過半占有率，才能得勝。

這是2種截然不同的戰法。要重新訂定計謀，辨勢，是第一步。

理論上，要爭取過半優勢、壓倒對手，必然要搶中間選民的票，走溫和路線，是蔡英文和韓國瑜的最佳策略。

不過，因蔡韓兩人從個人特質、政黨背景到政策理念，對比實在太鮮明，雙方支持群的對立，將會激化選舉氣氛，不論「藍／綠」、「親中／反中」、「平權價值／保守觀念」、「年輕／年長世代」，都會將選民做各種切割、互相反對。

「恨意比愛意更持久，」經歷多場選戰的資深綠營選戰操盤手說，決定最後投票結果的，往往不是選民多愛自己所投，而是對另一方的「恨意」更強烈。比的是「討厭蔡英文」和「討厭韓國瑜」的票，哪邊比較多。

這讓蔡英文、韓國瑜想要靠向中間路線，出現困難。

無論如何，雙方都得改變先前戰法。

孫子〈火攻篇〉談的是借火制敵，它揭櫫的戰略精髓是，人要懂得借助外部環境、潮流的「勢」，配合善用自身資源來順勢使力。

蔡英文從去年9合1選舉大敗後的黨內「罪人」，面臨地方組織被藍軍瓦解、黨內初選分裂、領導權威被挑戰，如今還能衝上民調第1，正是她善於「借勢」翻盤。

若換成網路用語就是，蔡英文一直「撿到槍」。

蔡英文》借勢

轉向溫火策略，搶攻知識藍

拚的是「要比韓更令人安心」

凡是北京出現犯台言論、斷我邦交國，到香港反送中引爆恐中、反一國兩制浪潮，都成為推升蔡英文聲勢的子彈。她改變過去低調作風、平和發言，不斷藉時事發表強硬立場，還借用網友給她的「辣台妹」封號，在社群媒體操作「辣台派」形象標籤，強化網路聲量。

甚至，在美、中從貿易戰打到科技冷戰的格局下，川普政府頻頻對蔡政府放送軍售、官員挺台言論等，擺明讓蔡英文「靠勢」。

過去幾個月來，在郭台銘因素帶來國民黨分裂隱憂下，蔡英文換得隔岸觀火、重整軍隊的空間。一來她頻繁下鄉，重組並鞏固去年底大選潰散的地方團隊與農漁會組織；二來，她充分利用行政資源，宣傳政績兼大撒政策糖果以討好選民，諸如國旅補助、農民退休金、補助計程車業者換車，到高鐵線延伸至屏東等政策，儘管屢被外界質疑是「政策買票」，但她一樣推得不手軟。

隔岸觀火最高境界，不是等著坐收漁翁之利，而是懂得利用環境條件、對手弱點來創造己身優勢。

在商場上，也常見此種借勢法。如網飛（Netflix）當年能取代百視達，就是因為後者未察覺潮流趨勢，不願放棄實體零售店經營方式，讓網飛乘勢無阻；又如微軟早已開發行動電話作業系統，但卻因軟體改善速度過慢，讓蘋果看到有機可乘。

國際環境有利、對手忙著互打，讓蔡能採取孫子的治力之道：「以近待遠，以佚待勞，以飽待飢」，在選戰前期養精蓄銳。

然而，在敵軍內亂、中國打壓等外部條件有利於己時，執政或許是資源；但當外部環境如反送中、恐中帶來的政治紅利到頂，藍營紛爭又平靜下來時，蔡的執政，也可能變成包袱，暴露她最大缺點。

因此，勢變，讓她過去借勢火攻的戰法，也得調整。

戰國策傳播集團董事長吳春城分析，蔡英文要爭取中間票，甚至拉攏因討厭韓國瑜而支持郭台銘的「知識藍、經濟藍、科技藍」，就得把火攻從過去「大火」改成「溫火」，不要主動挑起兩岸政治敏感神經，等著對方與外部情勢「送槍」即可。

同時，「她要跟韓國瑜比，誰讓人比較『安心』？」吳春城認為，台灣長期的民意結構仍是「藍大於綠」，但所謂的「藍」，是代表保守、傳統者，他們追求的是「安定、繁榮、有信心」，郭台銘先前之所以能獲得部分藍營者支持，就是因為郭比韓，讓人更放心。

挽回基層民意

手法如中共拚「3中1青」

這與蔡英文陣營的戰略思維相同。

一位資深綠營幕僚透露，蔡陣營現階段主要攻克目標群眾，是贏回她因一例一休、同婚法等施政而流失的「3中」，即中小企業、中南部、中低收入，「這跟老共搞3中1青，戰略相同。」

他補充，蔡英文不論如何「搞進步」，都不能讓基層人民感覺到「被脫隊」，而產生「進步與我無關」的相對被剝奪感。

換言之，蔡英文也開始經營韓國瑜的庶民、經濟牌路線，同時勤跑基層組織，穩固地方實力。

韓國瑜也得改變策略，不能只靠鋼鐵韓粉，以及團結黨內派系與地方組織動員的「守勢」。他得進一步思考，如何在現有「陸軍」（地方組織）基本盤上，打開「空戰」（網路粉絲）以重新造勢，才能達到孫子所說「激水之疾，至于漂石」（聚集巨大能量的水，瞬間釋放，就連大石也能被沖起來）的效果。

韓國瑜》造勢

過激韓粉恐是最大障礙

O2O重新串鏈，關鍵是「產品力」

去年9合1大選，藍營內稱韓國瑜「1人救1黨」，憑他一人，就從民進黨手中搶下執政30年的高雄灘頭堡，連帶外縣市參選人也受惠於他的外溢效應，一舉讓國民黨在全台15縣市插旗。

但，勝選日，也是韓國瑜人氣從盛轉衰的開始。

他麾下局處首長接連發言出包、接待外賓失誤失禮，外加上韓本人諸如「來了一堆雞」等失言不斷，導致他民調直落；直到9月新北市造勢晚會加上郭退黨效應，才開始在民調中偶有領先。黨內人士私下開玩笑，如今得「全黨救1人」。

一位藍營資深幕僚分析，韓國瑜聲勢快速下墜，主因是他在鋼鐵韓粉簇擁下躁進選總統，讓外界將他從施政到發言，全都放大檢視，暴露了自身弱點，結果後繼無力，線上轉線下（O2O）的循環斷鏈，流失主導線上聲勢的年輕選票。

行銷專家溫慕垚認為，商業行銷根本在於「產品力」，行銷只是「助燃劑」，產品支持度下降，是產品力在被消費者驗證後的口碑出問題。韓國瑜高雄勝選，網軍行銷固然重要，但他的施政尚未被驗證是否符合民眾預期，就轉換跑道，產品品質「打折」，自然會讓當初的「預購者」不滿，無法產生線上正面評價效益。

如今，賽場上少了郭台銘這位攪局者，勢必讓韓粉氣勢大振，讓韓國瑜能無後顧之憂，專心對付蔡英文。但，部分言行過激的韓粉，卻可能成為韓國瑜造勢時的最大障礙。

隱憂，早在郭台銘出現前，就已暗地裡發酵。

這也是許多國民黨立委遲未掛上與韓國瑜「合體」競選看板的主因。「很多立委很擔心，只靠韓國瑜（韓粉），中間票會掉，」藍營資深幕僚說，民進黨喊出「非韓家園」口號，將藍營立委候選人與韓國瑜「綁死」在一起，會造成年輕、中間選票流失。

不只區域立委不敢靠太近，黨內政治明星與地方諸侯如前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜等人，先前也都與韓國瑜「保持距離」。

網路戰非打不可

突破韓粉同溫層，分眾行銷政策牛肉

「侯友宜是目前台灣最大票倉的諸侯，朱也不想被韓拖累，他們都在想自己的下一步，競爭選後的黨主席位子了，」一位熟悉朱、侯團隊的黨政人士說。如侯友宜不只未出席提名韓國瑜的全代會，連韓赴新北市造勢，侯也未現身，還要求韓營把造勢公園草皮復原；朱立倫雖與韓見面，但對於「韓朱配」傳言則明確表態是「不存在的事」。

勢走至此，若想再度營造黨內共主地位，讓立委、各大山頭熱情簇擁，他能怎麼做？

「他要找回年輕票，就是要恢復斷鏈的O2O，」吳春城說，而戰法，絕對不能只靠傳統媒體，「他得走網路戰。」

換言之，關鍵，就在於他能否修復因O2O循環斷鏈而失去的領空優勢，讓他的支持結構，突破過厚的「韓粉同溫層」。

他或許難以大幅度調整自己基本的政治光譜定位，但從行銷學角度來看，他可以做分眾行銷（Segment Marketing），從游移的中間、淺藍選民在意的議題下手，例如，「經濟藍」在意實質經濟政策，他得下苦工端出政策牛肉；又如，年輕人在意住房、薪資問題，他也得對症下藥，拿出辦法，而非只有口號。

孫子說：「知彼知己，勝乃不殆；知天知地，勝乃可全。」要取得勝利，得對敵、我、天時、地利，有全面的了解與判斷。就像在商場，不只要了解你的對手，更要懂你的客戶。

戰場千變萬化，未到最後關頭，勝負難料。但制勝關鍵，不在於招式多奇特，而在你對情勢的動態掌握有多嫻熟。選舉如是，商場亦如是。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1662期。

【延伸閱讀】

員工們恨透了Line！主管Line一下治百病的心態，是數位轉型的大麻煩



明明生意很好，卻得收攤？一張財報揭：BabyBoss很難再開新店的原因



為什麼設櫃的高單價抹茶刨冰，卻比不上路邊60元台式剉冰？行銷研究專家：服務業最忌諱這件事



iPhone 11值得買嗎？盤點蘋果發表會，你可能沒看到的「殺手級創新」



一煮錯，等於讓蛋白質幫倒忙！「糖化終產物」害你早衰、慢性發炎