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展現媽媽級驚人消費力！　揪姊妹每年飛日本…藥妝店「橫掃整排不手軟」

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▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲很多人到日本都會去逛藥妝店。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃可昀／綜合報導

到日本旅遊，絕對不能錯過的景點之一就是藥妝店，尤其很多媽媽都會橫掃各種感冒藥、痘痘藥膏等等，一名女網友就表示，她媽媽和阿姨是旅遊狂，特別喜歡去日本玩，不過，每次去一趟日本總會大包小包地回來，各種品牌和功效的藥品全買一輪，但「不管是營養品還是藥物都有保存期限的，買太多沒用到吃到都是浪費啊啊啊！」

原PO在PTT表示，她媽媽和阿姨一年會去日本2到3次，今年2月才剛從九州玩回來，但回國時行李卻有一大堆醬菜、營養品，「AD就買了5-6罐（是要當乳液嗎?），大正藥粉就3-4盒，胃藥、痘痘膏，合利他命、手肘膝蓋去角質膏…」所有知名大廠的藥品幾乎都買齊了，掃貨時完全沒有在手軟。

請繼續往下閱讀...

▲▼日本藥妝、藥妝、藥妝店、化妝品、保健食品。（圖／記者王致凱攝）

▲很多網友也有一出國就失心瘋的症頭。（示意圖／記者王致凱攝）

原PO表示，她也知道日本很多東西好買，但是「剛剛講的很多台灣都有賣，遇到打折那些其實價差不會差太多」，而且也不用一間間藥妝店仔細比價，更麻煩的是如果遇到親友要求代購，「跑來跑去累人就算了，有一次買回來還被嫌買貴了！」

令原PO最在意的是，媽媽買的這些保健食品和藥品都是有保存期限，一次買這麼大量通常都用不完，最後反而變成浪費，想到媽媽10月又要去日本，她趕快發文問其他網友，到底有什麼辦法可以阻止媽媽瘋狂的消費行為？

不少網友指出，其實他們也有相同困擾，「買藥妝是一種會上癮的樂趣…」「購物慾是沒有藥可以解的喔，沒見過誰解過。」「我自己超愛比價的耶！買便宜就是開心～」但有更多人認為，其實媽媽只是喜歡購物時的愉悅感，她覺得開心最重要，「不用說服啊，那是她的樂趣，反正又不是叫你買。」「有時候讓老人家有事情做，他們反而是開心的，沒有到把家敗掉的程度只能放寬心了。」「老人家花那些不影響生活，覺得就別管啦！」「她開心就好啦，妳可以PO上網賣，就不擔心過期浪費XD」。

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