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廢棄漁網緊勾東吉嶼珊瑚礁　潛水達人急拍照上網求助

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▲澎湖南方四島國家公園。（圖／Tripbaa提供）

▲澎湖南方四島國家公園海域珊瑚礁生長茂密，適合從事浮潛活動。（圖／Tripbaa提供）

實習記者施怡妏／綜合報導

近年來潛水活動廣受大人小孩喜愛，澎湖南方四島國家公園擁有世界級的珊瑚美景，是許多遊客慕名而來的的潛水勝地。但近來潛水達人陳宏合在潛水時發現，廢棄漁網卡在珊瑚礁上，包覆整個珊瑚礁，他拍照向外界求援，希望海洋志工隊盡快前來協助。

從事生態旅遊業的陳宏合，經常帶團到南方四島潛水，日前他發現東吉海域竟然有一大片廢棄漁網，緊緊勾住珊瑚礁，一旁的小魚可能因此遭到牽連。陳宏合拍下照片放在臉書上向外界求援，希望海洋志工隊可以盡快前往協助，也讓他不禁感嘆「南方四島的美麗與哀愁」。

針對陳宏合的求援，海洋志工對陳盡川回覆，「近日若天氣允許，將與國家警察隊與小隊長蕭再泉到場處理。」此外，澎湖縣長賴峰偉日前宣布，「澎湖將實施漁具實名制。」屏東小琉球區漁會也發起「在離岸三海浬內禁止刺網作業」，甚至主動成立巡守隊查緝違規。

「澎湖南方四島國家公園」是台灣第九座國家公園，也是台灣第二座海洋國家公園，是黑潮支流流經之處，營養鹽豐富，生態資源珍貴且物種多樣性高，海底珊瑚礁生長茂密。其中位於澎湖東吉海域的「紫色鹿角珊瑚群」，有著「海底薰衣草森林」的美稱。

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