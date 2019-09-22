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與大陸火速建交！ 陸學者：索國想擺脫邊緣地位

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▲大陸與索羅門群島21日在北京建交 。（圖／翻攝 外交部網站）

▲大陸與索羅門群島21日在北京建交 。（圖／翻攝 外交部網站）

記者任以芳／北京報導

中索五天內火速建交！雙方（21日）在北京完成建交儀式。索國總理蘇嘉瓦瑞不惜違背美國澳洲，急著與大陸建交。研究兩岸專家學者分析，「過去南太平洋以美澳勢力把關，索國也想擺脫在南太平洋的邊緣地位，希望與大陸交流換取新合作空間。」

1983年3月台灣和索羅門開啟邦交時代，長達36年友誼。多年來我方提供多項援助，農業技術分享、師資教育、醫療人道關懷，深獲索國人民肯定。隨著國際局勢變換，近年，大陸頻繁在南太平洋搞經濟和外交活動，積極推動「一帶一路」基礎建設，吸引南太平洋小島國參與，也讓鄰國澳洲擔心大陸在南太平洋島國影響力日增。

▲▼索羅門群島有天然海洋資源 。（圖／翻攝自微博／很快樂）

▲索羅門群島有天然海洋資源 。（圖／翻攝自微博／enjoylife很快樂）

這是一場中澳較勁比賽！2018年澳洲提供整個太平洋國家，高達近22億元（單位：美金，以下同）（約新台幣685億元）基礎建設貸款與補助。大陸一帶一路專款幾乎是「來貸就借」，舉例兩年前萬那杜在桑托島港新開的新碼頭，向中資借貸8500萬元（約台幣26億元）。另個南太平洋島國巴布亞紐幾內要升級電力，成為陸澳的競爭戰場，巴紐向大陸借1.9億元（約新台幣60億元）建造水力發電廠，預計2020年完工。

大陸豪爽借款給南太平洋島國搞基礎建設，鄰國索羅門怎麼不動心。上海社科院台研中心執行主任盛九元接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「無論是發展觀光旅遊，海洋產業，基礎設施建設，我覺得在這方面，和大陸之間的合作空間是非常大的，索羅門也希望改變在南太地區邊緣化的地位。」未來，索羅門群島也將參與「一帶一路」基礎建設，貿易投資、能源礦產、醫療衛生等領域將和大陸積極合作。

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

台索斷交後，索羅門群島中央銀行也發出警告，「與大陸建交合作，可能讓國家陷入債務陷阱。」舉例巴紐已成為大陸在南太平洋最大債務國，積欠外債高達5.9億元（約新台幣184億元），將成為其他島國思考借鏡。如今與36年台灣老友斷交，索國如何重新與大陸交手，平衡財政槓桿，並且應付美澳後續反應，考驗索國政府團隊的領導力。

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