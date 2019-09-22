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瀏海過渡期好困擾！日本女生的4個「前髮整理術」超實用

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▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

想將短瀏海留長時都會經歷一段有些困擾的過渡期，長度卡在一個不上不下的地帶，既無法再自然垂放於額頭前，卻也無法好好地勾到耳後，這樣一個令人感覺尷尬難耐的時期應該是許多人都曾有過的經驗。不想讓不長不短的瀏海總在出門前成了比穿搭還困擾的造型部分，就得先學會過渡期的前髮整理術！

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）
瀏海長度的過渡階段，不能再用基本的方式整理頭髮。想照常維持理想的髮型，就多花一些心力，並參考以下日本女生的造型技巧讓留長中的瀏海也能有滿意的表現吧。

瀏海 Point 1 #以髮夾收起

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

沒辦法順順地讓瀏海有著良好的服貼度，最簡單的方式就是利用髮夾將前髮收起。不論是旁分還是中分，只要稍微將頭髮往外側扭結，若是長度允許就可以從髮根開始編出一個小尾辮，再利用小黑夾或是近期相當流行的金屬系髮夾固定就能輕鬆將瀏海收乾淨。


瀏海 Point 2 #丸子公主頭

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

比起單純將瀏海夾起來，利用整個前髮往後梳成一個小丸子公主頭也是過渡期瀏海相當好用的造型方式。因為長度不夠會讓髮束感更加明顯，無需刻意梳理就可以有自然的慵懶造型。綁不起來的部分就讓它自然垂放，有點像是胎毛的前髮會讓整個髮型看起來相當時髦。


瀏海 Point 3 #波浪捲濕濕髮

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

長度落在眼下與下巴之間的瀏海，若是沒有特別整理使其落在臉龐就會看起來太過邋遢。這個時期的瀏海非常適合利用電捲棒做出波浪感的彎度，就好像帶點自然捲的髮絲，再抹上些許髮油營造濕濕髮感就可以很有日系女生的時髦韻味。


瀏海 Point 4 #以髮帶收起

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

▲瀏海整理術。（圖／FACY 提供）

過渡期的瀏海一疏忽整理就會讓整體看起來扁塌沒型，懶得運用電棒或編髮來打造印象感的話，髮帶將會是懶惰女生或是不擅於打理髮型的人的一大福音。選擇印花款式的絲巾髮帶將前髮收起，可以自行調整角度到最適合的位置。喜歡乾淨俐落感的話建議可以將整個瀏海盤起或是綁好馬尾後再繫上；若偏好 girly 的日系風格的話，就可以將頭髮上些捲度，再挑起部分髮絲自然垂墜於臉頰兩側，還能有修飾臉型的效果。

Photo : @lala__hair, Hair, HOT PAPPER

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