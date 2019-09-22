又要放4天！國慶連假國道疏導措施　0-5時免收費、收假日延長到10時

▲國慶4天連假，高公局預估以10月10日交通量最大。（圖／資料照／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年國慶連假自10月10日至13日共有4天，高公局檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，包含每日0-5時免收費、收假日再延長至10時，以及實施國5北向高乘載管制等。

高公局表示，國慶連假4天，以10月10日交通量最大，雙向達122百萬車公里，是平日1.4倍，其中南向為70百萬車公里，是平日1.6倍，北向為52百萬車公里；10月12日則是4天假中，北向交通量最大一天，為63百萬車公里，是平日1.5倍。

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高公局說，國道部分路段於尖峰時段的交通量遠大於可服務通過容量，發生壅塞在所難免，因此透過大數據分析，並考量假期間天候應變、國道沿線遊樂區舉辦之優惠活動及國慶煙火施放地點交通需求，審慎規劃交通疏導措施及研擬應變計畫。

▲國慶連假期間，每日0-5時國道免收費，10月13日再延長至上午10時。（圖／記者陳家豪攝）

國慶連假國道疏導措施如下：

一、 收費措施：

(一) 單一費率(即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程)：108年10月10日至10月13日。

(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年10月10日至10月12日，每日0至5時國道全線暫停收費；108年10月13日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一) 108年10月10日7至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年10月10日及11日每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(三) 108年10月12日及13日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年10月10及11日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。

(二) 108年10月12及13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附表2。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱)。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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