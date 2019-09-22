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媲美Netflix《黑鏡》的夯劇！台灣《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密

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▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：打掃、驚悚劇場：住戶公約第一條劇照）

這個世界上，沒有十全十美的人。身為萬物之靈的人類，有著複雜的情緒和說不清的七情六慾，隨著環境或心情起伏，造就了每個靈魂的特性和本質。

2019 年夏天，鏡文學《驚悚劇場》推出7部短片，集結科幻、懸疑、社會事件、民間傳說等元素，透過故事間接挖掘人們潛藏心靈深處的黑暗。如同Netflix原創影集《黑鏡》，當回過神來便會發現：最恐怖的往往不是看不見的鬼魅，而是永遠猜不透的人心。

面對未知，人人都會感到恐懼

▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：肇事者逃逸劇照）

在《驚悚劇場》7部獨立故事中，皆巧妙運用人對未知的恐懼，營造出不安、詭譎的氛圍，象徵人們在生活裡，時常因為無法得知、確保事情的結果而焦躁。

而當中《肇事者逃逸》和《打掃》兩段故事，特別能表達這種「七上八下」又「躊躇不前」的感覺。前者以民間傳說「抓交替」，描述男主角不斷在車禍中遭遇死亡的痛苦，即便找出兇手仍無法跳脫輪迴的窘境；後者則是用社會對女性的主觀意識化為一塵不染的房間，並以「白牆上的污漬」暗喻女主角內心的創傷與黑洞。

▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：打掃劇照）

不論是被困在同一個時空或者努力想擺脫的污點，某種程度上都是對未來的不確定所造成的恐懼：倘若一直歷經死亡會變怎樣？不把污點消除又會變怎樣？而這種複雜又難以解釋的糾結，卻往往來自於自己本身。

正視魔鬼，日常陷阱時時存在

由於我們的不完美，讓人自然而然地迫切渴望、自我期許，在無意間把所有壓力施加在身上，純粹的心靈也漸漸被玷污。

▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：打掃劇照）

特別以《樂園》、《完美Lily》作為論述。《樂園》中的男女主角，為了慶祝結婚30周年，攜手前往了能「返老還童」的「樂園」，重新感受年輕的美好；《完美Lily》暗諷科技時代的便利，使女主角能輕而易舉地「偷竊」身分，成就夢想中的人生。

▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：完美Lily）

在日常中，有哪些不完美是你所害怕的？是不可逆的青春消逝，還是被排擠、被遺忘的孤獨感？這些陷阱多半是隱藏的魔鬼，若不加以正視，便會越來越大，直到占據我們整個內心。

坦然接受，殘缺是反向的勇氣

然而，世界上又有多少人願意接受自己的不完美呢？

▲《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密。（圖／女子學提供）

▲（圖／驚悚劇場：隧道）

《驚悚劇場》最後一部短片《墜道》，講述身為假釋犯的男主角，遇見了飽受憂鬱症折磨的女主角，兩顆破碎的心相知相惜，最終卻以命案為局的淒涼故事。故事將人的「不完美」，幻化為人與人之間的「互補」，再以「愛」重新做了詮釋，雖然這裡的「愛」是男主角親手結束女主角的生命，但對早已達成共識的他們來說，這份外人眼中的「殘缺」，其實是最真心的勇氣。

當刑警訊問男主角時，他的一番話令人印象深刻：「講了你也不會懂，我也不需要你懂。」 這道理如同有人在質疑我們的不完美時，其實不需要費盡心思地討好、解釋，有缺點又怎樣？它不就是幫助世人成長、「反向操作」的勇氣嗎？

如果《黑鏡》是用科技讓人省思人性，那麼《驚悚劇場》就是用恐懼來省思人心黑暗面。戲劇提醒了我們事情的一體兩面，以及反思人在追求理想時所展現的各種陋習，如同說不出口的秘密，緊緊地纏繞心裡。

延伸閱讀：

選擇背後所要付出的《灼人秘密》：當一切開始偏離常規，夢想值得犧牲到何種程度？

你能戰勝心裡的魔鬼嗎？《牠》強勢回歸：迫使我們坦蕩接納深層的恐懼

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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