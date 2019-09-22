　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

「我非常榮幸曾經在九零年代晚期降落在環球航空航站，那是一個無法忘懷的奇妙經驗。這個地方曾經被遺忘了二十年，而現在將重新出現在世人面前。就如同一個重生的聖地，而看著他將以全新姿態，一個飯店，再度讓世人沉醉實為榮幸。一切都是有關於重新探索一個尚未成為美國重要遺產一部份的不平凡的地方。」------------ Nicolas Ghesquière

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

沒想到吧，Louis Vuitton現任女裝總監Nicolas Ghesquière竟然是為不折不扣的宅男！1962年啟用的美國紐約約翰甘迺迪國際機場中TWA環球航空公司航廈，由建築師Eero Saarinen設計，是Nicolas Ghesquière第一次至紐約時降落的機場。如今，Nicolas Ghesquière把2020春夏大秀遺移師此地，展開了一場巴黎與紐約間的對話，其中更包含了美國對於法式時尚的著迷，以及Nicolas Ghesquière 對紐約想像成蝙蝠俠中高譚市的想像。以下，Vogue蒐羅了路易威登Louis Vuitton 2020早春女裝系列的完整情報，從靈感、設計概念、布料，到亮點單品，一次奉上。

靈感

路易威登Louis Vuitton 2020早春時裝秀於美國紐約約翰甘迺迪國際機場中的TWA環球航空公司航廈舉辦。這座現代建築奇觀出自建築師埃羅沙里寧Eero Saarinen之手，是品牌創意總監Nicolas Ghesquière在1991年對紐約的第一印象。糅合紐約川流不息的文化，Nicolas Ghesquière以裝飾藝術建築、華爾街制服，以及漫畫宇宙中的高譚市為靈感，運用傳奇建築的花紋浮雕、優雅耀眼的錦緞、鮮豔的色彩與陰暗輪廓展現出高度裝飾的系列，並結合了強烈的80年代風格與文藝復興時期的味道，同時也重新回味經典的皮革製品及Monogram帆布，慶祝在這座世界最迷人的城市中交匯相融的情感與故事。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

服裝

2020早春女裝系列充滿著豐富的元素，就跟紐約一樣多元與多變。設計上可見到刺繡、斗篷、直條紋、幾何圖形、皮革細節等，路易威登建築也躍上服裝，成為亮點裝飾。此外，以《蝙蝠俠》高譚市和裝飾藝術時期為靈感的服裝，也美得非常令人著迷，帶有強勢的女人味卻也流露著浪漫情懷。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

包包

2020早春包款也值得一看。「LV IVY系列」重新詮釋1994年的Bel Air手袋，結構性的梯形形狀搭配信封式開口與頂部提把，就如同復古書包一般。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「LV MOON系列」名稱來自包款圓形月亮般的外型，以1992年的經典包款為靈感，為Alma包款帶來手拿包、後背包等三款全新手袋。其中「Monogram Midnight」以神秘大膽的版本重新詮釋Monogram帆布，靈感來自高譚宇宙及夜晚的紐約，帆布印壓花紋混合霧面與閃面勾勒出3D效果，大玩材質與視覺效果。而Dauphine、Petite Malle與City Steamer Mini等經典包款也推出了全新設計，女性搖滾風格融入其中，充滿夜晚魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「Minaudiere LV Buildings系列」是秀上最引人注目的單品，採用紐約摩天大樓的外型，並以市中心東側知名的裝飾藝術風格的克萊斯勒大廈作為靈感，混合皮革與金屬零件製作而成，可拆卸的手腕帶取代了大樓的尖頂，重現經典裝飾藝術之冠的3D效果，獨特外型讓人印象深刻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「LV AIRLINE系列」以此次辦秀場地為靈感，外型混合白色光滑牛皮，飾有特別設計的LV貼飾、Monogram帆布和多色的條紋，更強調設計的運動感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鞋履

「靴子」是2020早春的主打鞋款，從鋼頭戰鬥靴到超級英雄的緊身靴都酷炫百搭，而商業版Archlight運動鞋的傾斜設計，則呼應這場秀的圖案與配色，充滿記憶點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Louis Vuitton路易威登 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

超夢幻LV排球誰捨得打！路易威登推出Monogram Giant排球，粉紫x粉紅夢幻配色，還附上印著LV印圖的襯色網袋！

經典一買就是十年！路易威登Monogram七款最想擁有的帆布系列包，重新愛上LV Logo的美

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
每月收租1000萬「女朋友一個一個換」　土豪哥問：人生onl
「現主時烙賽了！」連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔
連千毅之亂起因竟是「超級福箱」　一箱賣6000元變街頭開槍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了　全家限時推出39元快嚐鮮

橫跨三平台！2019臺中電競嘉年華登場　首日吸引上千人朝聖

謝金燕辣翻紐約街頭！三套MK戰服帥得太犯規

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

Tory Burch將黛妃的美搬上伸展台！侯佩岑透露旅行的打包秘訣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

聲林「男蝙蝠」用生命唱《Yellow》　宇珊驚：他30秒只唱1句？

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了　全家限時推出39元快嚐鮮

橫跨三平台！2019臺中電競嘉年華登場　首日吸引上千人朝聖

謝金燕辣翻紐約街頭！三套MK戰服帥得太犯規

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

Tory Burch將黛妃的美搬上伸展台！侯佩岑透露旅行的打包秘訣

Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！　蕾菈合照新娘…網驚：胸貼露出來了

女友是KPOP迷妹！男網友悲情吐心聲　「JIMIN出現前，我只是個佔位的人」

熱熔膠4種新妙用！DIY排水孔濾套、剪刀套

雙重認證！台中幸福城獲民調肯定

快訊／美國南卡羅萊納酒吧傳槍擊案！　「至少2死8傷」兇手在逃

女壘奧運資格賽／曾離奧運那麼近　邱安汝睽違12年拚圓夢

嗆連千毅「再開直播就開槍」　板橋網友到案：被盜照姓名！他給我5天寬限期

中職直播／猿象晚場賽事　赫猛強碰雙冠王李茲

iPhone11超療癒開箱！　網讚14支手機「排排拆」：2019最佳影片

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛..

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了..

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈..

型男演員在料理中尋找Magic..

樂事自然滋味打破健康≠美味迷思

買iPhone 11　網購公開..

iPhone 11搶手3色人氣..

55元「平價黃金組合」組隊完成..

李昇基代言貢茶　限量周邊手刀搶..

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷To..

iPhone 11最低5千有找..

超市最強帶路王！全聯現烤麵包熱..

謝金燕三套MK戰服帥得太犯規

美忍者／3招運動讓人維持美鼻

更多熱門

相關新聞

LV早春男裝將街頭風推向更高境界

路易威登Louis Vuitton的Staples系列自推出以來，反映全球當代群眾的每日穿衣習慣，代表著不可或缺、習以為常的風格。對新世代而言，「街頭造型」的時尚流行天生具備這種必要性。

拍照IG畫面好空虛該怎麼辦呢？

吳姍儒墊高硬尬天生長腿陳庭妮

謝金燕看MOSCHINO「閃出國際」

失去卡爾的FENDI依然浪漫

關鍵字：

早春女裝路易威登LV蝙蝠俠高譚市貓女VogueTaiwan

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

即／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主被逮

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面