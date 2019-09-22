紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

「我非常榮幸曾經在九零年代晚期降落在環球航空航站，那是一個無法忘懷的奇妙經驗。這個地方曾經被遺忘了二十年，而現在將重新出現在世人面前。就如同一個重生的聖地，而看著他將以全新姿態，一個飯店，再度讓世人沉醉實為榮幸。一切都是有關於重新探索一個尚未成為美國重要遺產一部份的不平凡的地方。」------------ Nicolas Ghesquière





沒想到吧，Louis Vuitton現任女裝總監Nicolas Ghesquière竟然是為不折不扣的宅男！1962年啟用的美國紐約約翰甘迺迪國際機場中TWA環球航空公司航廈，由建築師Eero Saarinen設計，是Nicolas Ghesquière第一次至紐約時降落的機場。如今，Nicolas Ghesquière把2020春夏大秀遺移師此地，展開了一場巴黎與紐約間的對話，其中更包含了美國對於法式時尚的著迷，以及Nicolas Ghesquière 對紐約想像成蝙蝠俠中高譚市的想像。以下，Vogue蒐羅了路易威登Louis Vuitton 2020早春女裝系列的完整情報，從靈感、設計概念、布料，到亮點單品，一次奉上。

靈感

路易威登Louis Vuitton 2020早春時裝秀於美國紐約約翰甘迺迪國際機場中的TWA環球航空公司航廈舉辦。這座現代建築奇觀出自建築師埃羅沙里寧Eero Saarinen之手，是品牌創意總監Nicolas Ghesquière在1991年對紐約的第一印象。糅合紐約川流不息的文化，Nicolas Ghesquière以裝飾藝術建築、華爾街制服，以及漫畫宇宙中的高譚市為靈感，運用傳奇建築的花紋浮雕、優雅耀眼的錦緞、鮮豔的色彩與陰暗輪廓展現出高度裝飾的系列，並結合了強烈的80年代風格與文藝復興時期的味道，同時也重新回味經典的皮革製品及Monogram帆布，慶祝在這座世界最迷人的城市中交匯相融的情感與故事。





服裝

2020早春女裝系列充滿著豐富的元素，就跟紐約一樣多元與多變。設計上可見到刺繡、斗篷、直條紋、幾何圖形、皮革細節等，路易威登建築也躍上服裝，成為亮點裝飾。此外，以《蝙蝠俠》高譚市和裝飾藝術時期為靈感的服裝，也美得非常令人著迷，帶有強勢的女人味卻也流露著浪漫情懷。





包包

2020早春包款也值得一看。「LV IVY系列」重新詮釋1994年的Bel Air手袋，結構性的梯形形狀搭配信封式開口與頂部提把，就如同復古書包一般。

「LV MOON系列」名稱來自包款圓形月亮般的外型，以1992年的經典包款為靈感，為Alma包款帶來手拿包、後背包等三款全新手袋。其中「Monogram Midnight」以神秘大膽的版本重新詮釋Monogram帆布，靈感來自高譚宇宙及夜晚的紐約，帆布印壓花紋混合霧面與閃面勾勒出3D效果，大玩材質與視覺效果。而Dauphine、Petite Malle與City Steamer Mini等經典包款也推出了全新設計，女性搖滾風格融入其中，充滿夜晚魅力。

「Minaudiere LV Buildings系列」是秀上最引人注目的單品，採用紐約摩天大樓的外型，並以市中心東側知名的裝飾藝術風格的克萊斯勒大廈作為靈感，混合皮革與金屬零件製作而成，可拆卸的手腕帶取代了大樓的尖頂，重現經典裝飾藝術之冠的3D效果，獨特外型讓人印象深刻。

「LV AIRLINE系列」以此次辦秀場地為靈感，外型混合白色光滑牛皮，飾有特別設計的LV貼飾、Monogram帆布和多色的條紋，更強調設計的運動感。





鞋履

「靴子」是2020早春的主打鞋款，從鋼頭戰鬥靴到超級英雄的緊身靴都酷炫百搭，而商業版Archlight運動鞋的傾斜設計，則呼應這場秀的圖案與配色，充滿記憶點。

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Louis Vuitton路易威登 |

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