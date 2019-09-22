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TOD'S台中店將米蘭店裝空運來台！超人氣豆豆鞋客製化服務再次登場

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義大利精品品牌TOD'S位於台中新光三越的概念店日前改裝開幕，將米蘭精緻的店裝空運來台，完美打造時尚、都會、精品三大元素，整體採光設計更讓購物空間明亮、寬敞，盡顯品牌風華。店面裝潢以霧光灰、優雅米白色為基底，搭配商品多色彩點綴，突顯店內當季特色。值得一提的是，地板以米色大理石打造，並搭配質感皮革沙發，打造進店就宛如回到家般舒適自在。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

范瑋琪出席TOD's台中概念店嘉賓

不只店內裝潢吸睛，TOD'S台中概念店客製化豆豆鞋「My Gommino訂製服務」也再次登場，經典包款Gommino Bag台灣獨家限定配色也將在台中店搶先販售，而2019秋冬男女新品也同步推出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

My Gommino訂製服務

為慶祝台中概念店新開幕，TOD'S再次推出了高人氣的「My Gommino訂製服務」，打造客製化專屬豆豆鞋。My Gommino訂製服務提供超過50種不同顏色的材質，包含麂皮、漆亮皮、仿古皮革、壓鹿紋牛皮，以及珍稀材質蛇皮與鱷魚皮等供選擇。鞋面裝飾也有多樣款式，如Mocassino皮革飾片、Laccetto皮繩繫帶、My Colors編織繩結、Double T雙T飾釦、Gommino Club編織手環、Leo Clamp蝴蝶飾釦等，可隨心所欲搭配出無限可能。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOD'S標誌性的橡膠豆，同樣提供超過10種繽紛色彩，而鞋身縫線更有高達17種顏色可供挑選、搭配。鞋墊顏色也能自由選擇，還可選擇要使用壓印或燙金的Logo來呈現，並烙印上自己英文名自的縮寫，從鞋身到鞋底處處都能展現個人風格與設計巧思。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外，義大利總部特別推出台灣獨家限定配色的Gommino Bag包款（NT$63,700），還搭配上了經典的Logo字母金屬背帶，只在TOD'S台中概念店搶先販售，TOD'S迷絕不能錯過！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2019秋冬女士包款系列

2019秋冬女士包款系列 ，以TOD'S最引以為傲的話題之作「D-Styling包款」揭開序幕，延續素色牛皮款式，秋冬不可缺少的動物壓紋元素也在此展現。若是小包迷，則不能錯過Micro微型款式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOD'S全新包款Selleria（NT$41,900）將實用性與工藝結合，外型低調簡約，並有兩種尺吋供選擇，不論搭配裙裝或褲裝皆優雅大方。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2019秋冬男士鞋款系列

TOD'S No_Code第三代鞋款「No_Code Shoeker 03」，將高科技物料與經典工藝完美呈現，以流線動感的外觀搭配全新調節飾釦，不須繫鞋帶的設計，讓穿著者更方便穿脫，不受拘束。鞋跟以經典豆豆元素點綴，強化了細節上的美感，突破季節限定，能駕馭所有場合，是正裝鞋與豆豆鞋的經典結合之作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOD'S新光三越台中中港店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓
電話：(04)2252-0418

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Tod’s |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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