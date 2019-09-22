宋慧喬淡妝也美出新高度　身穿全白Ralph Lauren西裝出席秋季大秀　

這次紐約時裝週，Ralph Lauren 在時髦而有格調，並擁有裝飾風藝術的Ralph's Club，揭幕 2019 秋季Collection系列時裝秀，秀上嘉賓驚喜出現了女神宋慧喬，不同於先前出席活動時的貓眼濃妝，這次身穿全白色西裝的宋慧喬，淡妝搭配珊瑚色的唇色，將頭髮優雅盤起，配上白皙的肌膚，在會場中成為最美的風景。

這次Ralph Lauren呈現2019秋季系列，從Gigi Hadid身穿灰色鑲鑽的閃亮西裝，帶著霸氣走向舞台，接著穿著不同顏色西裝、褲裝的模特兒接連登場，彷彿訴說著，女生穿起西裝也是能不輸男生的帥氣！ Ralph Lauren表示：從我推出第一個女裝系列至今，我一直很喜歡女性穿著燕尾服的樣子。藉由 2019 年秋季女裝Collection系列，我為獨立而富有魅力的現代女性再次頌揚這種永恆的風格，且此刻比以往任何時候都更具意義。

2019 年秋季Collection系列選擇以黑色領帶作為現代女性氣質強而有力的表達。該系列的靈感來源於訂製燕尾服和時尚晚禮服永恆的優雅，將經典的版型與現代精緻細節融合在一起。從慵懶性感的晚禮服到對俱樂部著裝的全新詮釋，本系列體現了 Lauren 先生所夢想的裝飾風藝術俱樂部。

紫色、深紅色、寶石藍和鮮黃色等鮮豔色彩點綴著精緻的黑白色調，並出現在綢緞、天鵝絨、蕾絲、亮片喀什米爾和人造毛皮等材質上。每種顏色搭配和材質運用都再次強調了場合穿著的考究。精緻的刺繡、亮片、串珠和水晶重塑了這個時代的幾何設計，將傳統與現代魅力巧妙融合。豐富的巧思元素讓整個系列散發意想不到的魅力，最引人注目的是舞蹈演員的漆皮裙、羽毛迷你裙搭配綴有珠飾的性感上衣，和以Martini Polo Bear點綴的黑色亮片短裙。而本系列最經典的燕尾服，經由正裝元素的獨特搭配進行了重新設計，包括胸前壓褶設計和尖領的禮服襯衫，最後配以小巧或誇張的蝴蝶結。

以裝飾風藝術為靈感的個性耳環，為本系列賦予了奢華感。而鞋類通過黑色漆皮材質和羅緞蝴蝶結，體現正宗燕尾服的細節。Lauren先生最後以全新晚宴手拿包為該系列畫上圓滿句點。包括一款水壺造型皮包、一款閃閃發亮的傳統化妝包，以及一款炫目的串珠小包。RL50手提包於2019年年初首次亮相，並在今年秋季推出一系列新款式，包括以燕尾服為靈感的綢緞迷你包和珠寶盒手拿包。

Ralph's Club 坐落於歷史悠久的曼哈頓市中心，其靈感來自於上個世紀二、三十年代紐約迷人的生活方式。Ralph's Club的場景重現了一個光彩奪目的時代，那個時代的紐約人穿著打扮不僅是為了欣賞，也是為了被欣賞，同時他們為現代時尚消費者詮釋了依據場合穿著的概念。為了展現新女裝系列的精神，Ralph's Club與賓客們透過Ralph Lauren的視角，以及時尚精神、熱情和現場主題表演共同親身體驗這種充滿啟發靈感後的氛圍。

當晚出席的嘉賓，還包括天后Coco李玟，Coco選擇一襲Ralph Lauren Collection連身裙，金色光澤縈繞優雅氣場，細膩褶襉勾勒曼妙身形，復古經典，恣意流露摩登風情。歌王林俊傑則選擇經典的Ralph Lauren Purple Label白色西裝，精緻細節帶來層次豐富的雅緻淺調，盡顯獨特紳士魅力，以考究風格詮釋翩然風範。演出《瘋狂亞洲富豪》的亨利高汀Henry Golding 以Ralph Lauren Purple Label訂製絲絨燕尾服亮相，展現迷人風采。

另外，Ralph Lauren大使EXILE的AKIRA也帥氣出席這場大秀，他在接受VOGUE專訪時也談到，這次因為主題是White and Black（白與黑）的關係，我穿著的是黑色牛仔褲，上身則是天鵝絨的黑色正式西裝，搭配出一套很有個人風格的穿搭造型。 這次大秀的主題是「CLUB」，雖然是女裝，但也有很多套比較偏男裝的西裝外套那樣，帶有一點帥氣感的造型。不過每一套都非常的高雅，又帶有一些些的性感，我感覺自己真的很像來到了既優雅又很有成熟大人氛圍的CLUB裡，整場秀我欣賞得很開心。

※編輯：Sandy | 圖片：Ralph Lauren, CNI |

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