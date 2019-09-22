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先探／謝金河：低基期股的尋寶

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

先前我不斷地提醒大家，這個世界沒有我們想像得那麼悲觀，現在很多數字都可以給我們答案。

一個是全球股市照理說在美中貿易戰、雙方攤牌愈演愈烈的情況下，今年全球股市恐怕凶多吉少，跌勢居多，但如果統計到這一周為止，大家會意外發現今年全世界股市漲翻天，下跌的市場只有亞洲的馬來西亞及中南美洲金融動盪的阿根廷。這一周連原本跌勢的南韓都出現正報酬，情勢危急的香港，今年股市也累積了五．八三％的漲幅。

更妙的是今年美中對峙，但全球股市漲幅最大的卻是這兩個國家，其中費城半導體指數大漲逾三九％領先，Nasdaq上漲二三．三七％，S&P 500指數漲二○％，道瓊指數漲十六．二二％都是可圈可點，而深圳成分指數大漲三七％、深圳Ａ上漲三○．八％，上證漲二一．五五％，也在亞洲股市名列前茅，台股今年上漲十二．三％，領先香港，也贏過新加坡（四．六五％）及南韓（○．四％），在一片唱衰台灣經濟聲中，台股的表現堪稱出類拔萃。

請繼續往下閱讀...

台股各條均線多頭排列

二是今年外資對台股持續賣超狀態，八月淨賣超台股一二一二．五億元，台股下跌二○五．七六，跌幅一．九％，情況並不嚴重，九月前幾個交易日買超六七一．九六億元，台股九月又上漲二五六．四五，漲幅是二．四二％，也就是外資買超占了八月賣超的一半，但台股指數又回到七月的高點，這顯示台商資金回流對台股接手出現正面的效應。

到上周為止，台商回流家數來到一三四家，回流金額五八四一億，這是過去三○年台灣資金持續外流下出現最大的變化，這其中台商資金匯向中國投資，今年前七月出現衰退五五．五％的現象，都顯示美中貿易戰底下，過去台灣的人流、物流、金流全部往中國流的現象已明顯改善，也使台股處在過去三○年來所僅見的好現象。台股現在站在年線上，各條均線呈現多頭排列，再加上一○二二七、一○一八○，似乎是完整的雙底，似乎有蓄勢再挑戰一一○○○點高價的可能。

三是新台幣最近的強勢，八月二十三日川普對中國三○○○億美元加徵高關稅，人民幣貶破七元後，一度貶值到七．一八四，那時川普立即將中國列入外匯操控國，人民幣急跌，引來亞洲貨幣貶值，韓元一度貶至一二二三．八八兌一美元，星幣跌到一．三九四，馬幣來到四．二二七，只有泰銖「一銖獨秀」一度升到三○元關卡，最近新台幣由三一．七二強升回到三一元以內，新台幣在十六日收三○．九九，盤中一度到三○．九二五，台幣回到半年前高價，這是資金回流的重要表徵，這也是好現象。

四是這個禮拜沙烏地阿拉伯兩座油田居然遭到無人機攻擊起火，造成全球原油供應量急減五％，油價出現史上最急遽的波動，北海布蘭特原油盤中一度大漲十九％，紐約油也一度大漲逾十六％，葉門極端武裝組織胡塞承認是他們所為，但美國矛頭仍指向伊朗，沙國油田遭到襲擊，每日供應量約減少五七○萬桶，這是原油市場有史以來最嚴重的供應中斷，這個規模超過一九九○年八月波灣戰爭的水平，為了應急，川普立即下令出售戰備儲油。

油價漲　全球股市淡定

油價噴出大漲，照理說全球股市可能大跌反應，但出乎意料的是全球股市表現很淡定，而在第一時間，沙國新任能源部長阿布都阿濟茲．賓．沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）表示，沙國只要二～三周就能恢復產能，九月底可以回復到日產一一○○萬桶的水平，十一月增產到一二○○萬桶，這個宣示讓十六日紐約油價下跌三．五六美元，跌幅五．七％，每桶收盤報價五九．三四美元，北海布蘭特原油收六四．五五美元，跌六．五％，油價回落，也讓大家鬆了一口氣。

但是油價的變數讓大家擔心的利率倒掛現象得到改善，這其中德國三○年債由負轉正，而美債兩年期殖利率超過十年期的倒掛現象也解決了，三○年期殖利率從最低一．九四％回升到二．七二％，十年期最低一．四七％，最近回升到一．八一％，兩年期是一．七二％，利率倒掛現象居然因為這場油田爆炸事件得到改善。

這四個市場面的變數似乎對台股有利，不過全球股市似乎都站在高檔上，像美國道瓊指數又站上二七○○○點，從指數的角度看，繼續大漲空間很小，這個時候全球股市都會呈現「選股不選市」的操作格局，而且傾向是從高基期轉入低基期，過去大漲的個股，現在大家會用更嚴格心態來檢視，像美國前五大市值公司，今年除了微軟外，再也無人能創歷史新高。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2057期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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