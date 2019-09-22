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台灣也吹「真人開箱」風潮　警消、艦艇、直升機一次看個夠

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圖文／鏡週刊

日前國外吹起一股警消開箱文，彷彿樂高玩具排排站一般，將車子裡的裝備與人一同擺在地上拍照，台灣也跟上這股風潮，警車、消防車、垃圾車、連空勤直升機與海巡署船艦都來開箱啦！網友狂喊「太可愛了吧！」、「大開眼戒了！」

首先呼應的這股風潮的是台中「TCPB局長室」粉絲頁，他們請來交通大隊做示範，出勤裝備與人一字拍開，除了警車還有警用機車，滿滿的酒測攔檢裝備也順便提醒大家，不要酒駕啊，隨時準備好逮你呢！

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

接著消防局「新北消防發爾麵」也快速跟上，真人開箱展示消防局特種搜救隊裝備，還偷渡一隻超萌的搜救犬，打趣地寫下：「對不起，我讓你們失望了！」，因為這不是樂高更是非賣品 。

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台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

接著許多單位紛紛跟上，開始曬起了自家裝備，拍下真人開箱文。

中市警保大隊也有一條萌萌的警犬，大家有注意到嗎？

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

高雄小港機場消防隊全體出動，背景還是大飛機，超有氣勢啊！

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

不讓路上跑的專美於前，海巡署也亮出了3張無人能敵的開箱文，笑稱「最貴的一定在這裡啦」

首先是巡防艦隊，配置20噸至3,000噸的巡防艦艇，搭載艦隊與船務人員，執行海上各項任務；不僅守護我國海域，公海遠洋巡護更是家常便飯。

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

岸巡隊配置巡邏車、多功能艇、橡皮艇、無人機，搭載岸巡人員，執行港口、近岸各項任務；配合岸際雷達等偵蒐裝備，監視所有近海目標，走私、偷渡、非洲豬瘟...別想過我這關！

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

空勤吊掛分隊開箱則有黑鷹、海豚直升機，搭載空勤吊掛人員，支援海上各項搜救、執法任務；當海上發生危急狀況，就是這群天降神兵出動的時刻。

台灣也吹起警消真人開箱文。（翻攝自各公家機關臉書粉絲團）

看了這麼多開箱文，除了讚嘆於照片可愛，裝備精良，不要忘記感謝這些無名英雄，因為有他們辛苦的守護，才有安居樂業的家鄉。

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