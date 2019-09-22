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國慶4天假玩起來！　台鐵9/25零時開搶、高鐵推7折「好玩卡」

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▲▼ 返鄉,高鐵,台鐵,旅客 。（圖／記者崔至雲攝）

▲連假車票經常一票難求 。（示意圖／記者崔至雲攝）

記者胡順惠／台北報導

陸客來台不斷限縮，交通部觀光局自9月至12月推出秋冬補助，祭出新台幣36億元搶救國旅市場，接著國慶連假又即將到來，從10月10日至10月13日一連放4天假，快把握假期玩一波！台鐵國慶車票自9月25日零時起開搶；高鐵至年底前則推好玩卡聯票拼國旅。

▲▼台鐵國慶連假車次。（圖／台鐵提供）

請繼續往下閱讀...

▲台鐵國慶連假推北宜100元、北花200元優惠票價班次。（圖／台鐵提供）

中秋連假才剛結束，許多上班族又開始引頸盼望國慶連假。台鐵宣布，自10月9日至10月14日，全線各級列車加開205班，將從9月25日（三）零時起，開放網路及電話語音訂票；實名制班次則於9月26日零時起開放花東居民訂票。

台鐵表示，為提升花東運能，於10月9日、12日連假離峰時段加開樹林往返台東7折紅眼列車，同時為加強疏運旅客，10月9日至14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。此外，針對東部地區疏運，台鐵在10月10日至13日加開樹林－花蓮復興號16班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

實名制班次於9月26日零時起，開放108年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲▼高鐵好玩卡交通聯票。（圖／高鐵提供）

▲高鐵開賣好玩卡交通聯票，享高鐵車票7折限時優惠。（圖／高鐵提供）

為推廣國民旅遊，高鐵自即日起至2019年12月31日止，開賣「高鐵+好玩卡交通聯票」，以高鐵車票7折的超值優惠，搭配3條「好玩卡」精選人氣路線，包含「高鐵+北北基好玩卡」、「高鐵+台南好玩卡」與「高鐵+高雄好玩卡」。

以台北出發為例，活動期間購買「高鐵+高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2,770元（總價值4,818元），購買「高鐵+台南好玩卡」交通聯票只要2,440元（總價值3,445元），從高雄出發購買「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票只要2,680元（總價值5,010元）。

高鐵指出，「高鐵+好玩卡交通聯票」為旅客提供了交通與景點門票的便利與優惠，若想進行二天一夜深度旅行的旅客，更可把握交通部觀光局現正推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，享有交通、住宿雙重優惠。

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