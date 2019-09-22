教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

瘦身瘦了半天，到底有沒有瘦到對的位置！想要有腰身，纖細美腿、手臂，這些女孩們最在意的局部，真的不是說要瘦就瘦，除了運動之外，飲食的控制也非常重要，更重要的是需要改變平時的生活習慣，才能夠瘦得勻稱、瘦得漂亮，只要比例對了，你也可以成為矮子界的林志玲！

當然，身高這種東西，多半來自於基因遺傳，無法靠後天改變，但我們可以做的就是調整自己的身材比例和線條，透過穿搭透過運動，讓自己的體態看起來更好，像是小S、蔡依林都不是天生高個子，但就因為腿的線條很好，整體來說比例很棒，所以能夠撐起禮服架勢十足，以下介紹幾個瘦腿的小方法，讓你不運動也可以擁有纖細的筷子腿喔！



1. 不要一直坐在位子上



很多女孩上半身都瘦瘦的，但下半身就是肥胖，形成酪梨型的身材，很大的原因是來自於久坐辦公室，導致身體循環不好，坐越久屁股就越大，建議平時半公桌上擺著水杯，多喝水也多起來上廁所走動走動，不要讓椅子變成你器官的一部分阿！



2. 千萬不要翹腳



另一個瘦腿的大忌就是翹腳，不論是盤腿或翹腳都會壓迫的血管神經，導致骨盆歪斜，雙腳發麻事小，嚴重的話可能會影響坐骨神經，甚至長短腳的問題都出來了。



3. 增加腿部按摩



只要循環好，有正常的代謝，基本上就不會水腫，身體多餘的水分會經由淋巴循環排出，所以可以邊追劇，邊敲打大腿兩側，捏捏自己的小腿肚大腿，促進一下循環。



4. 清淡飲食



想要不水腫，就從飲食習慣改變，只要吃的太鹹，身體為了消耗過多的鹽分，就會將水分儲存在身體裡，導致你水腫。代謝循環不好，整天都會很疲累的，加上久坐在辦公室，水分就堆積在腿部，難怪腳都粗粗的。



5. 倒立、抬腿睡前必備



為了讓循環變好，可以在睡前把腳墊個枕頭，讓腳高過於心臟，幫助血液回流，厲害的人或許可以嘗試倒立，讓整個筋脈逆行，因為整天工作不論是在外面跑來跑去，或是一直待在座位上，最辛苦的就是你的腳！抬腿有助於代謝循環，也可以讓你更好入睡。



6. 伸展拉筋



想要纖細緊實的美腿當然要搭配運動！運動後千萬記得要拉筋做伸展喔！這樣才不會因為乳酸堆積產生疼痛，也不會讓肌肉變的太發達，被誤以為是運動員呢。找一個有高度的台階，把腳踏在上面做一個勾腳的動作，就可以伸展你的小腿肚啦，幾個動作學起來，也能有纖細美腿打造完美比例！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

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