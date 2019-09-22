　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

瘦身瘦了半天，到底有沒有瘦到對的位置！想要有腰身，纖細美腿、手臂，這些女孩們最在意的局部，真的不是說要瘦就瘦，除了運動之外，飲食的控制也非常重要，更重要的是需要改變平時的生活習慣，才能夠瘦得勻稱、瘦得漂亮，只要比例對了，你也可以成為矮子界的林志玲！

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

當然，身高這種東西，多半來自於基因遺傳，無法靠後天改變，但我們可以做的就是調整自己的身材比例和線條，透過穿搭透過運動，讓自己的體態看起來更好，像是小S、蔡依林都不是天生高個子，但就因為腿的線條很好，整體來說比例很棒，所以能夠撐起禮服架勢十足，以下介紹幾個瘦腿的小方法，讓你不運動也可以擁有纖細的筷子腿喔！

1. 不要一直坐在位子上

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

很多女孩上半身都瘦瘦的，但下半身就是肥胖，形成酪梨型的身材，很大的原因是來自於久坐辦公室，導致身體循環不好，坐越久屁股就越大，建議平時半公桌上擺著水杯，多喝水也多起來上廁所走動走動，不要讓椅子變成你器官的一部分阿！

2. 千萬不要翹腳

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

另一個瘦腿的大忌就是翹腳，不論是盤腿或翹腳都會壓迫的血管神經，導致骨盆歪斜，雙腳發麻事小，嚴重的話可能會影響坐骨神經，甚至長短腳的問題都出來了。

3. 增加腿部按摩

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

只要循環好，有正常的代謝，基本上就不會水腫，身體多餘的水分會經由淋巴循環排出，所以可以邊追劇，邊敲打大腿兩側，捏捏自己的小腿肚大腿，促進一下循環。

4. 清淡飲食

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

想要不水腫，就從飲食習慣改變，只要吃的太鹹，身體為了消耗過多的鹽分，就會將水分儲存在身體裡，導致你水腫。代謝循環不好，整天都會很疲累的，加上久坐在辦公室，水分就堆積在腿部，難怪腳都粗粗的。

5. 倒立、抬腿睡前必備

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

為了讓循環變好，可以在睡前把腳墊個枕頭，讓腳高過於心臟，幫助血液回流，厲害的人或許可以嘗試倒立，讓整個筋脈逆行，因為整天工作不論是在外面跑來跑去，或是一直待在座位上，最辛苦的就是你的腳！抬腿有助於代謝循環，也可以讓你更好入睡。

6. 伸展拉筋

▲▼ 腿細視覺增高10公分！超簡易6招擊退下半身肥胖，打造美模級筷子腿。（圖／Bella儂儂提供）

想要纖細緊實的美腿當然要搭配運動！運動後千萬記得要拉筋做伸展喔！這樣才不會因為乳酸堆積產生疼痛，也不會讓肌肉變的太發達，被誤以為是運動員呢。找一個有高度的台階，把腳踏在上面做一個勾腳的動作，就可以伸展你的小腿肚啦，幾個動作學起來，也能有纖細美腿打造完美比例！

TEXT／Bella.tw儂儂　 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

緋紅女巫好身材菜單公開！伊莉莎白歐森1日7餐，睡前一定要吃「這個」
減肥失敗原來是「濕氣」惹的禍！學Hebe用這招排濕，維持健康好體態
最新抗老觀念！原來肌膚也需要「微營養素」，乾燥、油水失衡終於有解

ET快訊
偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」
車禍豔遇「超仙女車主」頭燈開太亮…IG被神出網噴鼻血：胸腰腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

TOD'S台中店將米蘭店裝空運來台！超人氣豆豆鞋客製化服務再次登場

宋慧喬淡妝也美出新高度　身穿全白Ralph Lauren西裝出席秋季大秀　

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳總是大塞車　靠2招默默減少抱怨

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了　全家限時推出39元快嚐鮮

橫跨三平台！2019臺中電競嘉年華登場　首日吸引上千人朝聖

謝金燕辣翻紐約街頭！三套MK戰服帥得太犯規

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

TOD'S台中店將米蘭店裝空運來台！超人氣豆豆鞋客製化服務再次登場

宋慧喬淡妝也美出新高度　身穿全白Ralph Lauren西裝出席秋季大秀　

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳總是大塞車　靠2招默默減少抱怨

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了　全家限時推出39元快嚐鮮

橫跨三平台！2019臺中電競嘉年華登場　首日吸引上千人朝聖

謝金燕辣翻紐約街頭！三套MK戰服帥得太犯規

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

不斷更新／ 瑞安戰陳仕朋　獅、悍將午場先發名單

桃園竹圍漁港漁船翻覆3落海船長命危 　直升機搜救2移工

首曝退出T-ara原因…　前隊長寶藍消失2年：我就是個拖油瓶

聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

迷迭香布丁超濃郁！新莊新開幕文青咖啡廳　必點限量手作甜點

買醋先搖晃！8技巧分辨「天然v.s合成」...泡泡消失太快=化學的

挺王金平參選？　柯文哲：當時大家支持郭台銘⋯

「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

4歲女兒超怕狗！　迷你柴回家後...她坐籠前唸「弟子規」當床邊故事

消費熱門新聞

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳..

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛..

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了..

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈..

型男演員在料理中尋找Magic..

樂事自然滋味打破健康≠美味迷思

55元「平價黃金組合」組隊完成..

iPhone 11搶手3色人氣..

買iPhone 11　網購公開..

超市最強帶路王！全聯現烤麵包熱..

李昇基代言貢茶　限量周邊手刀搶..

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷To..

宋慧喬淡妝也美出新高度

iPhone 11最低5千有找..

更多熱門

相關新聞

2大公式讓減肥沙拉美味又健康

想要減肥的人都知道，要控制飲食，吃得清淡一點、健康一點，所以很多人都會選擇沙拉作為減脂瘦身餐，可是有些人卻越吃越胖，有些人又嫌沙拉清淡無味難吃，但其實只要掌握好2大原則，就算是減肥時吃的沙拉也可以健康又好吃！

鬆垮肌走開！超簡單3招去橘皮

柯以柔4個月甩8公斤　曝女星瘦超快秘訣

温貞菱搭擋林哲熹站台UNIQLO

減肥時刻表！按時間做瘦身更有效

關鍵字：

瘦身體態視覺增高下半身肥胖筷子腿

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面