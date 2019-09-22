雙重認證！台中幸福城獲民調肯定

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台中人真的好幸福！繼日前《ETtoday民調雲》公佈有近7成9民眾對於居住在台中市感到幸福；新一波民調再次認證台中人的幸福感，依據《艾普羅民調》最新民調顯示，台中市民幸福感在六都中也是名列前茅。

去年九合一縣市長選舉，22縣市首長有超過半數以上大換血，再過3個月就是就職週年，各縣市首長會端出什麼施政成績單，令人期待。許多媒體近期也陸續進行市政滿意度調查，綜觀調查結果，台中市在「社會福利」、「經濟發展」及「市民幸福感」等方面表現特別亮眼。

重視高齡化人口與長照需求的台中市長盧秀燕，在上任後實現競選時的承諾，積極籌措財源並尋求議會支持，已於今(108)年7月恢復「老人健保費自付額補助」，讓年長者可以安心接受醫療服務，不用為健保費煩惱。依據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，有7成3受訪市民肯定此項福利政策並認為盧秀燕重視老人福利；而《艾普羅民調》公佈的「社會福利」面向調查結果，台中市也榮獲六都前3名。

▲臺中市政府關懷長輩，持續推出一系列樂齡活動。（圖／臺中市政府提供，下同）

上任以來主張輕稅簡政的盧秀燕，也逐步實踐政見亮點「臺中富市3」，以扶植在地企業、爭取外國訂單的「前店」，幫在地加工、機械、農產、文創等產業轉型升級為「後廠」，並以台中海港、空港、高鐵做為中部大門戶的優勢為「自由港」，提升台中經濟。此外，為了刺激、增加消費熱度，台中市政府也在今年舉辦大型的臺中購物節，成為地方新創舉。在為期六週的活動創造25億的消費金額，令人咋舌，也為台中市帶入大量觀光人潮與錢潮，最後更讓不少市民在購物節最高潮摸彩活動上，得到千萬豪宅等豐厚大獎，其他縣市市民投以羨慕眼光，讓活動在開跑落幕前後，吸睛度與話題性十足，依據《ETtoday》調查結果顯示，首度舉辦就贏得近7成3參與市民對這項活動的滿意度，並且有6成民眾滿意市長盧秀燕維持地方經濟繁榮的表現。《艾普羅民調》結果也同樣說明台中民眾在「經濟」表現方面給予高度肯定。

▲買東西抽豪宅！臺中市首創的大型購物節活動，帶來25億的消費金額，令市民驚豔。

台中市政府研考會主委吳皇昇對於民眾的肯定表示感謝，並且強調多元並行的各項在地政策，讓台中市民幸福有感。未來台中市在交通方面，第一條捷運綠線力拚明年開通，搭配市府規劃的各式節慶活動，將為台中帶來更多實質的經濟效益與關注;而推陳出新的各項福利政策，更符合市民的期待，台中市已晉升幸福城市資優班！

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