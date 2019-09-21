連千毅之亂起因竟是「超級福箱」　一箱賣6000元變街頭開槍

記者柯沛辰／綜合報導

高雄「連千毅之亂」衍生街頭開槍、砸店風波，起因竟是「福箱」！知名直播主連千毅日前開台賣「超級福箱」，聲稱一箱價值3萬元，內含15樣產品，但他特價只賣6000元。不過，外傳正是8月21日這場直播，有人買福箱回去後，認為裡頭的東西根本不值6000元，在網上叫囂互嗆，最終釀成一系列衝突。

連千毅上月21日在臉書直播上高喊，「今天加碼的超級福箱，這一箱價值3萬，賣6000一堆東西，還送你果膠，要的朋友六千+1，六千！」

▲連千毅賣6000元福箱，聲稱內容2支手錶價值近萬元。（圖／東森新聞）

連千毅聲稱，這款「超級福箱」裡面什麼都有，內含標價3000元白鋼手錶、6000元滿天星手錶、5000元對戒、1200元益生菌軟糖、1280元燕窩面膜、4580元牛樟芝等15樣商品。

事實上，連千毅不是第一次賣福箱，過去更多次拍胸鋪保證「精品都是真貨」，「買到假貨賠100萬」，歡迎大家來驗貨。不過，這次有人買回去後，認為內容物根本不值6000元，事後上臉書留言嗆聲，不料意外成為「直播主之亂」導火線，演變成連千毅與寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁互槓。

▲外傳鄭又仁胞妹與連千毅有消費糾紛，最終演變成雙方互槓。（圖／東森新聞）

連千毅作風高調，外傳曾對鄭又仁嗆聲「太秋，就把你黏在牆上」，加上鄭的胞妹買福箱退貨未果，雙方多次在網路互嗆，最終上演砸店、鬧場戲碼，甚至在街頭開槍。

事後，警方追查到寵物店開槍的8名小弟，其中一人咬出是受連千毅教唆開槍。警方掌握事證後，20日向檢方聲請拘票，待21日凌晨核發後，立刻由高雄市刑大、刑事局南部打擊犯罪中心專案小組專程北上，前往新北市中和豪宅逮人。

稍早連千毅被上銬後，頭戴安全帽回到高雄，霸氣全失，但晚間傳出他拒絕夜間偵訊，要在拘留室過夜，等22日早上才願意開口。

▲連千毅遭4名員警壓制，狼狽趴地就範。（圖／地方中心攝）

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