柯文哲赴馬祖狂掃4座天后宮　見「爭取最後勝利」陷苦思

▲柯文哲訪芹壁村。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／連江報導

台北市長柯文哲21日前往馬祖，與連江縣進行市政交流活動，一整天行程從南竿到北竿，再返回南竿，過程中狂掃4座天后宮，連江縣長劉增應則是從接機後全程作陪，顯得誠意十足。柯文哲在北竿看到「爭取最後勝利」標語面前時，顯得若有所思，被問到是不是要爭取最後勝利，柯文哲則是笑而不答。

柯文哲中午出席南竿鐵板慈悲關懷社區揭牌典禮，接著搭船前往北竿，一下船後旋即前往芹壁天后宮，再到芹壁村參觀。芹壁村有不少戰爭時期的「心戰宣導語」，柯文哲與劉增應停下與「解救大陸同胞」標語拍照， 還與「檢肅匪諜」等標語合影，特別的是，柯文哲走到「爭取最後勝利」標語面前時，拍完照之後還駐足幾秒，顯得若有所思，被問到是不是要爭取最後勝利，柯文哲則是笑而不答。

柯文哲接著享受咖啡下午茶時光，與劉增應談及馬祖行銷問題，當場與咖啡店的貓合照，並PO在臉書宣傳馬祖，並向劉增應承諾，若馬祖做好行銷素材，願意提供北捷公益燈箱宣傳馬祖。

柯文哲在傍晚時，還到八八坑道與馬祖酒廠參訪，與劉增應一同品嚐高粱酒，顯得自在享受，甚至提醒旁人先含著一口酒再喝下，他在離去前看到展示櫃有高雄市長韓國瑜「人民有錢台灣安全」特製馬祖高粱酒，看到標價1680元，柯文哲笑說「這樣就一路發」、「他還定價1680，不錯」，被問及要不要做一罐「台灣重開機」高粱，柯笑而不答，隨即離去。

柯文哲一整天的市政交流行程，一共拜了4座天后宮，包括芹壁天后宮、後坂里小天后宮、馬港天后宮、金板境天后宮，在馬港天后宮寫下祈福語「台灣平安」，柯文哲與劉增應繼續前往鐵板海堤參加「燒塔節」活動，象徵除舊送厄之意，柯文哲被問到要燒掉什麼，他答「天災人禍」，劉增應則是要燒掉「天災疫病」。