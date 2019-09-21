921那年才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

▲20年前的921震災，才9歲的劉豐菖失去了5位家人，又因左小腿被壓在瓦礫中而面臨截肢命運。（圖／慈濟基金會提供）



記者林彥臣／綜合報導

921大地震距今已經20周年，卻在許多人的生命中留下了深刻的影響，當年家住南投埔里的劉豐菖，就在一夜之間失去了5位家人，小腿還因為壓在瓦礫當中，面臨截肢命運，但是在叔叔嬸嬸視如己出的照顧，以及志工的幫忙之下，20年後的他不僅走出了當時的陰霾，不僅裝上義肢正常生活，現在還考取了郵局的工作，甚至有能力可以回饋社會。

921發生時，劉豐菖當時才9歲，他一夜之間失去同住的爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、姊姊，一家六口指剩他存活，原本三層樓的住家，地震後三樓便二樓、二樓變成一樓，住在二樓的劉豐菖左小腿被壓在瓦礫中。

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▲劉豐菖20年後，不僅能夠正常在社會上生活，也有能力幫助別人。（圖／慈濟基金會提供）



劉豐菖救出後，被送往中國醫藥學院治療，因骨頭碎裂、小腿一直發炎、每次發炎就要再鋸掉一些，所幸最後保住膝蓋。慈濟志工林玉鳳在得知劉豐菖的消息後，一年多的時間幾乎天天陪伴，每晚安排老師幫劉豐菖補習，或者假日的時候推他去公園走走。

根據《自由時報》報導，劉豐菖說，那時一想到家人就難過不已，拒絕看家人的照片，但志工阿姨們常常買好吃的來看我，陪我聊天、說故事，長達1年半，心情才逐漸平靜，後來與叔嬸同住，堂兄姊待我如親弟弟，即使到了青春期，我也告訴自己沒有叛逆的本錢，努力求學，認真生活。

2008年5月四川汶川發生地震，林玉鳳在報紙看到一則新聞〈921倖存 高中生替四川災民加油〉，照片上就讀高中的劉豐菖拉高左腳褲管、現出義肢，劉豐菖受訪說，「你們經歷和我一樣的痛苦，但我走過來了，希望你們加油！」

▲今年義肢有與腳部摩擦，又重新手術修補。（圖／慈濟基金會提供）



慈濟志工因此又與劉豐菖取得聯繫，當豐菖考上中部的大學時，慈濟志工林玉鳳也持續關心他上大學的生活並予以協助，直到今年四月林玉鳳發劉豐菖走路有異狀，也陪他就醫，原來是義肢與腳部摩擦有多處破皮、結痂，手術重新修補骨頭。

▲劉豐菖感謝這20年來幫助他的每一個人。（圖／慈濟基金會提供）



20年之間，劉豐菖在親友與志工的關懷下，即將邁入而立之年，如今已能照顧自己，並且以自己的能力幫助別人。劉豐菖接受《自由時報》訪問時表示，去年考上郵局工作，從約聘轉為正職，所學致用做金融，他感謝一路幫助他的人，他也向遭遇天災的災民說「遇到了就要去克服他，往好的方向去想、往前看！別再往後看了。」

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