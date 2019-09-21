台大男921衝回南投「家人全沒事」！返校精神恍惚…室友聽原因沉默了：任何人都會崩潰

▲921地震時南投縣魚池鄉的日月潭教師會館的情況。（圖／慈濟基金會提供）



網搜小組／柯振中報導

南投1999年9月21日發生規模7.3的強震，當時造成許多建築物倒塌，奪走超過2000條人命。對此，有曾就讀台大的網友回憶，他有一名家鄉在南投的室友，地震發生後，這名室友就衝回南投，回來上課時告知「家人沒事」，但不斷精神恍惚，甚至還會抓狂破壞公物，過了不久就突然消失，直到室友的媽媽出現，他才明白了原因，「任何人應該都會崩潰吧…」

這名網友在PTT貼文指出，當年921大地震發生時，他才準備與朋友到KTV狂歡，不料剛走出宿舍門口，突然一陣天搖地動，導致他摔到地上，強大的震度讓他以為是捷運板南線的工程發生事故，後來才知道真的是地震。

網友提到，地震發生後，台北市多處發生停電的情況，所以也沒辦法去KTV唱歌，只能回到宿舍，「宿舍幾乎全部停電了，電視也斷訊了，所有沒睡的學生聚在辦公室聽廣播，就跟古時候一群人聽廣播中華隊打世界少棒冠軍那種感覺 ，但是每個人表情都很凝重。」

▼921大地震導致全台多地出現嚴重災情。（圖／慈濟基金會提供）



他在廣播內聽到各地都有嚴重災情，尤其是中部時，想到了自己還有一名家鄉在南投的室友，「偏偏隔天（應該說當天）是台大開學典禮，但是很多人急得不得了，哪還管開學這件事，所以中部的學生連夜或是一大早就搭車回中部處理後續。」

南投室友回校時向他提到，自己的家裡本來有3層樓，現在只剩下1層，讓他不曉得怎麼開口安慰，「不過他反過來安慰我說，他家的人都沒事，只是受到驚嚇跟一些傷。」

雖然南投室友說家人都沒事，但原PO那天以後卻常聽到南投室友半夜在棉被裡哭泣、嘶吼的聲音，且行為舉止變得相當怪異，情緒也會突然激動、暴躁，甚至破壞公物，跟別人大聲講話，「感覺就是受了很大的刺激，搞到後來學校教官跟輔導員也來關切。」

▼南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）



他說到，過了約2個禮拜，南投室友突然消失了，宿舍內的物品也全部消失，直到一名婦人過來告訴他，自己是室友的媽媽，室友已經決定休學，才知道發生了甚麼事。

南投室友的媽媽向原PO說明，雖然一家人都安全，但住在附近的親戚幾乎少了一半，讓南投室友完全沒辦法念書，要先休息一陣子，再來看情況。

他最後說明，「教官也跟我講了一些他的事情所以必須強制休學，不然怕他會對別人有危險性，簡單講就是他需要一些進一步的治療才行…不過如果平常看著你長大叔叔阿姨長輩們一夕之間突然消失一半，任何人應該都會崩潰吧！」

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▼原PO說，南投室友有一半的親戚在921中喪生。（圖／慈濟基金會提供）

